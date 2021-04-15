Gürkan: Komisyon Üyelikleri Önemli Görevlerdir

Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Kâtipliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından söz alan Günnur Tabel,
Başkanım ben komisyon üyesiyim İmar ve Plan ve bütçe komisyonu dışındaki diğer komisyonlar hafif çalışıyorlar. Diğer komisyonlar nasıl aktif çalışırlar onu değerlendirelim?” sorusunu Başkan Gürkan’a yöneltti. Konuya açıklık getiren Gürkan, “Günnur Hanım çok doğru söyledi. Hakikaten komisyon üyelikleri önemli görevlerdir. İmar Komisyonu olsun Çevre Komisyonu olsun diğer taraftan Plan Bütçe Komisyonu olsun eğitim, Kültür Ve Gençlik Komisyonları olsun bunların bize sunacağı raporları önemseyeceğimizi ve bizim yapmamız gereken şeyleri yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum
dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, nisan ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde yer alan Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Kâtipliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel,
Başkanım ben komisyon üyesiyim İmar ve Plan ve bütçe komisyonu dışındaki diğer komisyonlar hafif çalışıyorlar. Diğer komisyonlar nasıl aktif çalışırlar onu değerlendirelim?
sorusunu Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yöneltti.
“KOMİSYON ÜYELİKLERİ ÖNEMLİ GÖREVLERDİR”
Tabelin sorununa cevaben Başkan Selahattin Gürkan,
Günnur Hanım çok doğru söyledi. Hakikaten komisyon üyelikleri önemli görevlerdir. İmar komisyonu olsun çevre komisyonu olsun diğer taraftan plan bütçe komisyonu olsun eğitim, kültür ve gençlik komisyonları olsun bunların bize sunacağı raporları önemseyeceğimizi ve bizim yapmamız gereken şeyleri yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Özellikle bu son süreçte Covid ile birlikte eğitimin yüz yüze olmaması veya eğitimin uzaktan olması nedeniyle hem şehrimiz hem de ülkemiz için sıkıntılı bir süreç yarattı. Özellikle Büyükşehir olarak bize başvurup da boş dönen bir kişi olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca bizim gittiğimiz yerlerde varsa böyle bir talep, o talepler yerinde ve mekânında karşılanmıştır. Büyükşehir Kent Konseyi’nin çalışması içerisinde iletişim anlamında internet bağlantısı olmayan yerlere de Kent Konseyi tarafından karşılanmak üzere internet erişim bağlantılarının kurulduğunu ifade etmek istiyorum
ifadelerini kullandı.
Meclis Başkan Vekilliğine
1. “Başkan Vekili Selim Pilten 2. Başkan Vekili Vahap Erdem
Meclis Kâtipliğine
Asil: Özlem Pelitoğlu, İbrahim Aydoğan
Yedek: Mahmut Özbaysar, Habip Ahmet Şahin
Encümen Üyeliğine
Mehmet Çolak, Hasan Demez, Zafer Kırçuval, İbrahim Aydoğan, Özlem Pelitoğlu
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine
Nevzat Aslan, Süleyman Bayram, Vahap Erdem, Selim Pilten, Habib Ahmet Şahin, Mustafa Umut Yalçın, Günnur Tabel
Plan ve Bütçe Komisyonuna
Özlem Pelitoğlu, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Emin Kılıçaslan, Murat Alabaş
Çevre ve Sağlık Komisyonuna
Kadircan Esen, Hasan Kaplan, Lütfu Gültekin, Hasan Karakaş, Hulusi Kaya, Mehmet Mustafa Evin, Murat İnan, Hasan Yılmaz
Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna
Özlem Pelitoğlu, Kemal Deniz, Hulusi Kaya, Rüstem Çatı, Hasan Hüseyin Doşar, Nedim Çeker, Kadir Yoldaş, Hasan Avşar
Ulaşım Komisyonuna
Zafer Kırçuval, Süleyman Bayram, Bekir Şeker, Selim Gültekin, Hasan Çalışgan, Hüseyin Akşahin, Basri Yılmaz
Hukuk İhtisas Komisyonuna
Mustafa Umut Yalçın, Vahap Erdem, Selim Pilten, Hasan Demez, Mehmet Çolak, İbrahim Fehmi Kütan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.