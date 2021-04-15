Gürkan: Komisyon Üyelikleri Önemli Görevlerdir

Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Kâtipliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından söz alan Günnur Tabel,

Başkanım ben komisyon üyesiyim İmar ve Plan ve bütçe komisyonu dışındaki diğer komisyonlar hafif çalışıyorlar. Diğer komisyonlar nasıl aktif çalışırlar onu değerlendirelim?” sorusunu Başkan Gürkan’a yöneltti. Konuya açıklık getiren Gürkan, “Günnur Hanım çok doğru söyledi. Hakikaten komisyon üyelikleri önemli görevlerdir. İmar Komisyonu olsun Çevre Komisyonu olsun diğer taraftan Plan Bütçe Komisyonu olsun eğitim, Kültür Ve Gençlik Komisyonları olsun bunların bize sunacağı raporları önemseyeceğimizi ve bizim yapmamız gereken şeyleri yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, nisan ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde yer alan Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Kâtipliği, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel,

Başkanım ben komisyon üyesiyim İmar ve Plan ve bütçe komisyonu dışındaki diğer komisyonlar hafif çalışıyorlar. Diğer komisyonlar nasıl aktif çalışırlar onu değerlendirelim?

sorusunu Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yöneltti.

“KOMİSYON ÜYELİKLERİ ÖNEMLİ GÖREVLERDİR”

Tabelin sorununa cevaben Başkan Selahattin Gürkan,

Günnur Hanım çok doğru söyledi. Hakikaten komisyon üyelikleri önemli görevlerdir. İmar komisyonu olsun çevre komisyonu olsun diğer taraftan plan bütçe komisyonu olsun eğitim, kültür ve gençlik komisyonları olsun bunların bize sunacağı raporları önemseyeceğimizi ve bizim yapmamız gereken şeyleri yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Özellikle bu son süreçte Covid ile birlikte eğitimin yüz yüze olmaması veya eğitimin uzaktan olması nedeniyle hem şehrimiz hem de ülkemiz için sıkıntılı bir süreç yarattı. Özellikle Büyükşehir olarak bize başvurup da boş dönen bir kişi olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca bizim gittiğimiz yerlerde varsa böyle bir talep, o talepler yerinde ve mekânında karşılanmıştır. Büyükşehir Kent Konseyi’nin çalışması içerisinde iletişim anlamında internet bağlantısı olmayan yerlere de Kent Konseyi tarafından karşılanmak üzere internet erişim bağlantılarının kurulduğunu ifade etmek istiyorum

ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Vekilliğine

1. “Başkan Vekili Selim Pilten 2. Başkan Vekili Vahap Erdem

Meclis Kâtipliğine

Asil: Özlem Pelitoğlu, İbrahim Aydoğan

Yedek: Mahmut Özbaysar, Habip Ahmet Şahin

Encümen Üyeliğine

Mehmet Çolak, Hasan Demez, Zafer Kırçuval, İbrahim Aydoğan, Özlem Pelitoğlu

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine

Nevzat Aslan, Süleyman Bayram, Vahap Erdem, Selim Pilten, Habib Ahmet Şahin, Mustafa Umut Yalçın, Günnur Tabel

Plan ve Bütçe Komisyonuna

Özlem Pelitoğlu, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Emin Kılıçaslan, Murat Alabaş

Çevre ve Sağlık Komisyonuna

Kadircan Esen, Hasan Kaplan, Lütfu Gültekin, Hasan Karakaş, Hulusi Kaya, Mehmet Mustafa Evin, Murat İnan, Hasan Yılmaz

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna

Özlem Pelitoğlu, Kemal Deniz, Hulusi Kaya, Rüstem Çatı, Hasan Hüseyin Doşar, Nedim Çeker, Kadir Yoldaş, Hasan Avşar

Ulaşım Komisyonuna

Zafer Kırçuval, Süleyman Bayram, Bekir Şeker, Selim Gültekin, Hasan Çalışgan, Hüseyin Akşahin, Basri Yılmaz

Hukuk İhtisas Komisyonuna

Mustafa Umut Yalçın, Vahap Erdem, Selim Pilten, Hasan Demez, Mehmet Çolak, İbrahim Fehmi Kütan.”