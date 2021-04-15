Kedi ve köpek mama alımı!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Süleymanpaşa Belediyesi kedi ve köpek maması alacak. İlanda, "Kedi ve Köpek Maması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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