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14 Nis 2021 - 18:05- Spor G: 14 Nis 2021 - 18:23

KAZANAMAMA PSİKOLOJİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Süper Lig’de 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, bir günlük iznin ardından sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Zorlu Kasımpaşa deplasmanından 1 puan çıkararak yoluna devam eden sarı kırmızılılar Alanyaspor’u yenerek, hem galip geleme serisini sonlandırmak hem de tehlike hattından uzaklaşmak istiyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde dün Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan sarı kırmızılılar Akdeniz ekibiyle oynayacağı müsabakanın çalışmasını gerçekleştirdi. Dördüncü sezonunu yaşadığı Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda üst üste 12 maç kazanamadıktan sonra küme düşen ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) pandemi dolayısıyla bir sezonluğuna küme düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Süper Lig’de yoluna devam eden Helenex Yeni Malatyaspor, bu sezonda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12, toplamda ise 13 maçta galip gelemeyen sarı siyahlı takım, bir an önce kazanamama psikolojisini yenerek, alt sıralardan uzaklaşma hesaplarını yapıyor. Geride kalan sezon pandemi dolayısıyla ligden düşmenin kaldırılması nedeniyle Süper Ligin bu sezon 21 takımla oynanması ve sıkıştırılmış bir fikstürün olması takımları zorluyor.

Geride kalan hafta üs üste 3 maç oynanırken, ligde enteresan sonuçlarda çıkmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında hanesine 27 puan yazdıran ancak ikinci yarıda sadece 7 puan toplayabilen Helenex Yeni Malatyaspor, 16.sırada yer alırken, korkulu rüya görmeye devam ediyor. Sarı siyahlı takım, ligin 35.haftasında 17 Nisan Cumartesş günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor karşısında istediği sonucu alarak, hem 13 maçlık galip gelememe serisini sonlandırmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

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14 Nis 2021 - 18:05 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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