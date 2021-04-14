YEŞİLYURT PLAY OFF’U GARANTİLEDİ  

3. Lig 1.Grup’ta 27.hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında İstanbul ekibi 1877 Alemdağspor’u konuk etti. Yeşilyurt Belediyespor, 43.dakikada Erçin’in mükemmel pasında Deniz Ataç’ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da iyi futbolunu sürdüren turuncu yeşilliler, 51.dakikada Akın Akman’ın kaydettiği goller skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın 76.dakikasında Gökhan Payal’ın uzun pasında topla buluşan Emre Gemici, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. 1877 Alemdağspor 90+3’te Yusuf Demir’in penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-1’e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Semih Kocaman, Mustafa Kırbaş, 4.hakem Volkan Kırbaş

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 96.Timur Çakıroğulları, 22.Erçin Ilgaz, 44.Erhan Gözetlik (Dk.83 Erşan Yaşa), 61.Mücahit Çakır, 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 18.Ayhan Gürbüz (Dk.61 Uğurcan İkikardeş), 89.Güney Tutcuoğlu (Dk.61.İzlem Anıl Balakkız), 21.Deniz Ataç (Dk.61 Burak Balaban), 11.Akın Akman (Dk.86 Yusuf Erdem), 10.Emre Gemici

YEDEKLER: 69.İsmail Cengiz, 78.Berkay Yılmaz, 2.Erşan Yaşa, 41.Burak Balaban, 39.Uğurcan İkikardeş, 16.İzlem Anıl Balakkız, 97.Yusuf Erdem

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

1877 ALEMDAĞSPOR: 53.Muzaffer Sarıibrahim, 3.Cenkay Akdoğan, 25.Metehan Çakal, 5.Caner Demircan, 61.Ertuğrul Usta, 17.Fırat Aras, 20.Emre Dalgalıdere (Dk.58 Oğuzhan İnci), 21.Yusuf Demir, 81.Oğuzhan Çimen (Dk.81 Ahmet Taner Çukadar ), 19.Alperen Bektaş (Dk.57 Enes Çavuş), 67.Furkan Demir

YEDEKLER: 99.Ahmet Furkan Ünal, 97.Armağan Önür, 4.Sertaç Gökaltın, 8.Oğuzhan İnci, 7.Enes Çavuş, 2.Ahmet Taner Çukadar

TEKNİK SORUMLU:

GOLLER: Dk.43 Deniz Ataç, Dk.51 Akın Akman, D.76 Emre Gemici (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.90+3 Yusuf Demir (1877 Alemdağspor)

SARI KARTLAR: Mücahit Çakır (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Furkan Demir (1877 Alemdağspor)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 33: 1877 Alemdağspor’da Oğuzhan Çimen ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

Dakika 36: Deniz Ataç orta alandan getirdiği topu Akın Akman ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Akın, kaleye şutunu attı ancak top savunmadan döndü.

Dakika 43: Yeşilyurt Belediyespor golü buldu. Orta alandan uzun gönderilen topu kontrol eden Erçin Ilgaz, şık bir hareketle rakibinden kurtuldu ve ceza sahası içerisine pasını çıkarttı. Geriden gelen Deniz Ataç, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Dakika 45: Emre Gemici’nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kalecide kaldı.

Dakika 45+2: Alemdağspor’da ceza yayının bir metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu Oğuzhan Çimen kullandı. Çimen’in vuruşunsa top üstten auta çıktı.

Dakika 51: Yeşilyurt Belediyespor’da Ayhan’ın ara pasında topa hareketlenen Akın Akman topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 53: 1877 Alemdağspor’da Yusuf Demir’in kafayla pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Alperen Bektaş, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 55: Güney Tutcuoğlu’nun ceza sahası dışından sert şutunda top, az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Dakika 56: Erçin Ilgaz’ın soldan ortasında Akın Akman iyi yükseldi ancak istediği kafa vuruşunu yapamayınca top kalecide kaldı.

Dakika 64: Erçin’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci ayaklarıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

Dakika 70: Oğuzhan Çimen’in kullandığı serbest vuruşta direğin yayına çarpan top auta çıktı.

Dakika 76: Gökhan Payal’ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Emre Gemici, soldan ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.

Dakika 90+3: 1877 Alemdağ’da Yusuf Demir, penaltıyı gole çevirdi: 3-1.