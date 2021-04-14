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14 Nis 2021 - 17:38- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 17:45

Suçüstü yakalandılar!

Malatya’da iki adrese düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi kumar oynarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.
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Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane ve Kavaklıbağ Mahallesi’nde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynadığı sırada suçüstü yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahipleri F.F. ve B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. ( İHA)

# kumar baskını, malatya, İHA

14 Nis 2021 - 17:38 Malatya- Asayiş

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