Eski Başbakan vefat etti!

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatından dolayı birçok siyasi ismin yanında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de sosyal medya hesabından taziyesini iletti. Tüfenkci, paylaşımında,
Eski Başbakanımız, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yıldırım Bey’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.