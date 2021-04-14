Eski Başbakan vefat etti!

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatından dolayı birçok siyasi ismin yanında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de sosyal medya hesabından taziyesini iletti. Tüfenkci, paylaşımında,

Eski Başbakanımız, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yıldırım Bey’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum

dedi. ( Haber Merkezi)