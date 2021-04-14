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14 Nis 2021 - 15:57- Ekonomi G: 14 Nis 2021 - 17:03

BDDK, personel alacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak. sınavla yapılacak alımda son gün 30 Nisan.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre BDDK personel alımı yapacak. İlanda, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# destek, için, ile, eğitim, basın

14 Nis 2021 - 15:57 Malatya- Ekonomi

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