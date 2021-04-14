Vaka sayısı en çok artan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık sayısında en çok artış ve azalış gösteren illeri açıkladı. Bakan Koca, en çok artan illerin Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu söyledi. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Ayrıca Bakan Koca, yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Öte yandan dün açıklanan koronavirüs tablosunda Türkiye'de bir günde 273 kişi yaşamını yitirdi. 59 bin 187 vaka tespit edildi. ( Haber Merkezi)