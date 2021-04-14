Sağlık heyetinden Malatya’da inceleme

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Ekmen, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı’ndan Malatya’ya gelen heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’den il genelinde yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen heyetin, özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’daki salgın ile ilgili istişarelerde de bulundukları öğrenildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.