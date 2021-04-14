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14 Nis 2021 - 13:03- Sağlık G: 14 Nis 2021 - 13:10

Sağlık heyetinden Malatya’da inceleme

Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Malatya’ya gelerek, yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Ekmen, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı’ndan Malatya’ya gelen heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’den il genelinde yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen heyetin, özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’daki salgın ile ilgili istişarelerde de bulundukları öğrenildi.

( İHA)

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14 Nis 2021 - 13:03 Malatya- Sağlık

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