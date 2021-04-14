Çınar’ın manidar birinciliği!

Yeşilyurt Belediyesi son günlerde skandal bir iddia ile gündeme geldi. İddiada, belediyenin çevre eğitimi için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden sadece başkan yardımcıları döndü. Geriye kalan 43 kişin dönmemesi ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Böyle bir vahim hadisesinin ardından Yeşilyurt Belediyesi’nin bir araştırma şirketi çalışmasında birinci olarak seçilmesi pek bir manidar kaldı.
ATAK’LA GELEN BİRİNCİLİK
Söz konusu araştırma şirketi, Orhan Atak’ın basın danışmanlığını yaptığı isimleri tesadüfen olsa gerek ki ardı ardına birinci çıkardı. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’la daha önce çalışan Orhan Atak çalıştığı dönemde Ahmet Çakır, aynı şirketin araştırmasında 2020’nin En Başarılı Milletvekili seçilmişti. Daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçen Orhan Atak ile beraber bu seferde Mehmet Çınar En Başarılı Belediye Başkan’ı seçildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.