Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
M.M (43) yönetimindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü M.M ile kimlikleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.
14 Nis 2021 - 10:30- Asayiş Güncelleme: 14 Nis 2021 - 10:48
Minibüs kaza yaptı 6 kişi yaralandı!
Malatya’da, şehirlerarası çalışan minibüsün kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.