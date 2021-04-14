Minibüs kaza yaptı 6 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

M.M (43) yönetimindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü M.M ile kimlikleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.