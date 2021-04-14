Olay, saat 19.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 60 yaşındaki Perihan Yücekaya pişirdiği yemeği ocakta unuttu. Yoğun dumanı fark ederek mutfağa giden yaşlı kadın burada ocağa söndüremeden yere yığıldı. Akşam saatlerinde işten eve dönen oğlu ikamete girdiğinde yoğun dumanla karşılaşırken, annesini mutfakta yerde yatar halde buldu. Ocağın altını kapan şahıs komşularında yardım isterken, dumandan etkilen annesini apartman önüne çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yemek yandı, dumanı hayatına mal oldu
Malatya'da yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 60 yaşındaki Perihan Yücekaya pişirdiği yemeği ocakta unuttu. Yoğun dumanı fark ederek mutfağa giden yaşlı kadın burada ocağa söndüremeden yere yığıldı. Akşam saatlerinde işten eve dönen oğlu ikamete girdiğinde yoğun dumanla karşılaşırken, annesini mutfakta yerde yatar halde buldu. Ocağın altını kapan şahıs komşularında yardım isterken, dumandan etkilen annesini apartman önüne çıkardı.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.