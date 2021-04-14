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14 Nis 2021 - 09:42- Spor G: 14 Nis 2021 - 10:28

YENİ MALATYASPOR, ALANYASPOR’U KONUK EDECEK

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 35.haftasında 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan sarı siyahlılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak, kritik haftalar öncesi rahat bir nefes almak istiyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de üst üste oynanan 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12, toplamda ise 13 karşılaşmada galip gelemeyen sarı siyahlılar, kritik Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılarak hem ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak hem de alt sıradaki takımlarla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 17 Nisan Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

SAHASINDA 21 PUAN TOPLAYABİLDİ

Süper Lig’de 34 hafta geride kalırken, şuana kadar oynadığı 32 maçta 34 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, bu puanların 21’ini iç saha maçlarında elde etti. Maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nda bu sezon 16 karşılaşmaya çıkan Doğu Anadolu ekibi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5’te mağlubiyet yaşadı. Sarı siyahlı takım, 16 karşılaşmada rakiplerinin ağlarını 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

SON İÇ SAHA GALİBİYETİ 19.HAFTADA

Yeni Malatyaspor, bu sezon son iç saha galibiyetini 19.haftada 17 Ocak’ta Çaykur Rizespor’a karşı 4-1’lik skorla aldı.  Sarı siyahlılar, 19.haftadaki Çaykur Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından sahasında oynadığı 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3’te beraberlik yaşadı. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son karşılaşmada 33.haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

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14 Nis 2021 - 09:42 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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