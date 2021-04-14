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14 Nis 2021 - 09:35- Asayiş G: 14 Nis 2021 - 09:40

Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi

Adana merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp 7 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11'i kadın toplam 99 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında uzman çavuş, uzman erin de olduğu şebekenin, sahte internet sitesi yaptırmak için “webmaster” kiraladığı ortaya çıktı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitesi kurarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için 9 Nisan günü şafak vakti düğmeye basıldı. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ’da 122 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 750 polisle baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda zanlılardan 99’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

4 AYRI UZMAN WEBMASTER KİRALADILAR

Şebekenin, sahte bahis sitesi yapması için bilişim uzmanı 4 ayrı webmaster kiraladığı öğrenildi. Şebeke üyesi uzman webmasterların, geçici süreliğine bin 630 ayrı yasa dışı bahis sitesi oluşturduğu, dolandırıcılık işlemi yapılan siteleri kapatıp hemen yenilerini açtıkları belirlendi. 4 zanlının bunun karşılığında şebekeden yüklü miktarda para aldığı öğrenildi.

HAYALİ MAÇA İDDİA OYNATTILAR

Şebekenin, sahte siteler üzerinden olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri ve mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Zanlıların, önce müsabakalar için “350 lira gönder, 7 bin lira kazan” diyerek vatandaşları ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Zanlıların, ikna olmayan vatandaşlara da daha önce kazanan kişilerin videolarını atıp “Bunlar oynadılar kazandılar şimdi çok mutlular” diyerek kandırdıkları tespit edildi. Zanlıların iddia oynamak için para gönderen vatandaşlarla sosyal medya üzerinden irtibat kurup “Kazandınız, ancak bu parayı almak için bize şu kadar para göndermeniz gerekiyor” diyerek iki kez dolandırdıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin Eskişehir’de uzman çavuş olduğu, iki zanlının ise uzman onbaşı ve er olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlıların hesap hareketliliğinin 64 milyon lira olduğu öğrenildi.11’i kadın 99 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. ( İHA)

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14 Nis 2021 - 09:35 Malatya- Asayiş

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