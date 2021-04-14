VALİ’DEN HAYATİ UYARI! 

“Lütfen Malatya Salgının Yayılmasına Artık ‘Dur!’ Diyelim”

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yılda iftar çadırlarının açılamayacak olması nedeniyle Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Malatya Şubesi’nin iş birliğiyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu organizasyonla Ramazan ayı boyunca 15 araçla ihtiyaç sahibi yaklaşık bin 600 ailenin evine sıcak yemek ulaştırılacak. Bu kapsamda dün Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin önünde bir program düzenlendi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, daire başkanları, belediye personelleri, muhtarlar katıldı.

Program sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının birinci gününde olduklarını söyledi.

“İFTAR PROGRAMLARI TÜRKİYE’YE ÖRNEK TEŞKİL ETTİ”

Soyla,

Ramazan ayının ülkemize, milletimize, Türk ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl da Ramazan ayına buruk başladık. Ramazan ayında geleneklerimize uygun olarak iftarlar, teravih gibi etkinliklerimiz oluyordu. Pandemi süreciyle birlikte bu etkinliklerimizi şu anda yapamıyoruz. Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu kurallara uyarak inşallah Bayrama daha sağlıklı bir şekilde girmeyi temenni ediyorum. Ramazan ayı bereket ayı, hayır ayı hayırların yarıştığı bir ay. Bu dönemde vatandaşlarımızın beklentileri var. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlattığımız iftar programları Türkiye’ye örnek teşkil etti. Yapmış olduğumuz bu ekinlikler hep diyoruz; Malatya ilkleri yapar, ilkleri başarır diyoruz

şeklinde konuştu.

“RAMAZAN AYI BEREKET AYIDIR”

Ramazan ayının Malatya’mıza, hemşerilerimize, ülkemize, Âlemi İslam’a ve insanlığa barış huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Ramazan ayı bereket ayıdır. Günahların af edildiği, duaların kabul edildiği aydır. Kuran-ı Kerim’in indirildiği, içerisinde Kadir Gecesini barındıran aydır. Bu güzel aya bizleri eriştirdiği için Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Valiliğimiz, Kızılay’ımız ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler memleketimizde aç ve açıkta, kimsesiz ve sahipsiz hiç kimseyi bırakmamak, sahipsizlerin sahibi olma anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Belediye personelimiz, Valilik personeli ve Kızılay personelleri ile birlikte sahada aç ve açıkta olan vatandaşımızı bizzat evinde ziyaret edip BELSOS tarafından hazırlanan ve 15 aracımızla bütün Malatya’da 65 yaş üstü kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak yemekleri evlerine ulaştırılacaktır. Ayrıca ekranları başında bizleri izleyen ve dinleyen vatandaşlarımızdan da ricamız Malatya sınırları içerisinde aç ve açıkta kimse kalmayacak. Herkese sıcak yemek gidecek, herkese giysi gidecek, herkese gıdaları gidecek

söylemlerinde bulundu.

Konuşmasına 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına ulaşmanın sevinciyle mübarek Ramazan ayını canı gönülden tebrik ettiğini dile getiren Vali Baruş, Allah’tan bu ayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

“BÖYLE BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRMİŞTİK”

Ramazan ayının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş,

Dinimizde Ramazan ayı çok önemli bir ay. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş ayı olarak nitelenmiş. Gerçekten her türlü hayrın yapılma fırsatının bulunduğu ve bizim birey olarak kendimizi hesaba çekme fırsatı bulduğumuz, ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve her türlü iyiliğin ruhumuzda bıraktığı müspet faydaları sağlama imkanı bulduğumuz bir ay. Bu ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu ayı değerlendirmek için en büyük vesilelerden birisi de fakir, yoksul ve muhtaçlara el uzatmaktır. Geçen yıl yine salgın vardı, o salgın sürecinde iftar çadırlarının kurulamayacağını, muhtaç olan vatandaşlarımızın toplu halde iftar imkanlarından yararlanamayacağını bildiğimiz için, hatırlarsanız İnönü Üniversitemizde oranın mutfağında yemek yapıp, günlük yaklaşık 3 bin vatandaşımıza Kızılay’ımızın katkısı, Büyükşehir Belediyemizin organizesi, Valiliğimizin katkısıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Vatandaşımızın nezdinde büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı

şeklinde konuştu.

“DUYARLILIK GÖSTERMELERİNİ RİCA EDİYORUM”

Malatya’da Koronavirüs salgının hızla yayıldığına dikkat çeken ve Malatyalıları uyaran Vali Baruş,

Bu yıl da yine bilindiği gibi salgın şartları bizi, bazı organizasyonları ertelememize ve yapamamıza neden oldu. Salgın gerçekten şu aralar çok yaygın. Virüsün bulaşma riski şu an çok artmış durumda. Vaka sayılarında hakikaten endişe verici boyutlara gidiyoruz. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız çok arttı. Hayatını kaybeden vatandaş sayımız her geçen gün artış gösteriyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan özellikle duyarlılık göstermelerini rica ediyorum. Ramazan ayını da vesile bilerek bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanacak Kabinenin, toplantıdan sonra gerek açıklama yapılacağı, yeni tedbirler alınacak. Bunları da vesile bilerek lütfen Malatya olarak salgının yayılmasına artık ‘dur!’ diyelim. Biz her kaybettiğimiz insanımıza çok çok üzülüyoruz. Büyüklerimizi, yakınlarımızı, komşularımızı kaybediyoruz, yazık oluyor. Bu nedenle bu hususta çok dikkatli olmamız lazım. Komşumuzu, çevremizi uyarmamız lazım. Ramazan ayı içerisinde kesinlikle ev ziyaretleri yapmamamız lazım. Gönül arzu ediyor, dostumuzu, akrabamızı, yakınımızı görmek ama onlara iyilik yapalım derken onları tehlikeye atıyoruz. Lütfen bu konuda azami dikkat gösterelim

diye konuştu.

“TOPLU İFTARLAR OLMAYACAK”

Gereksiz yere cadde, sokaklarda dolaşanları gördükçe üzüldüğünü kaydeden Vali Baruş,

Toplu iftarlar olmayacak. Toplu sahur yemekleri olmayacak. Bunlardan kesinlikle kaçınalım. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklamalarına göre de camilerimizde toplu şekilde teravih namazı kılınmayacak, evlerde kılınacak. Herkes kendi evinde teravih namazını kılacak. Bu hususlara riayet edersek ve kalabalık ortamları oluşturmamaya gayret edersek salgının yayılımını ancak böyle yavaşlatabiliriz, kayıplarımızı böyle azaltabiliriz. Gereksiz yere cadde, sokaklarda dolaşanları gördükçe ben üzülüyorum. Buna artık ‘yeter!’ diyelim. İşi, gücü olmayanlar lütfen çarşıya, pazara çıkmasın. Zaman eğlence zamanı değil, zaman ötede beride vakit geçirme zamanı değil, zaman sağlığımızı koruma zamanı. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz. İşte bu koşullar nedeniyle yapamadığımız toplu iftar yemeklerinden istifade edemeyen, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza özellikle yaşlı, kendi kendine yemek yapamayacak, sıcak yemek hazırlayamayacak ve engelli durumdaki kardeşlerimizin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kızılay’ımızın iş birliğinde yine bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyon çerçevesinde inşallah bugünden itibaren 15 araçla, bin 500 civarındaki ailemizden başlayacak. Ama geçen yılki deneyimimizden bu aile sayısı 3 binlerin üzerine çıkacak

ifadelerine yer verdi.

“BUNU HEMEN YAPACAĞIZ”

“Bu organizasyonda Büyükşehir Belediyemizin büyük emekleri var” diyen Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları kaydetti:

Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu duyarlılığı göstermeyen yerler, beldeler de var. Ama Malatya bu konuda bütün Türkiye’ye örnek gösterilecek bir duyarlılığa sahip. Çünkü Malatya’da sadece sıcak yemek değil, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kuru gıda, giyecek yardımı her türlü imkânlarla seferber ediliyor. Dolayısıyla Malatya’da aç ve açıkta kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Ancak buradan vatandaşlarımıza şunu duyurmak istiyorum. Eğer komşularından, tanıdıklarından sıcak yemeğe ihtiyacı olan varsa veya zorunlu ihtiyacı olan varsa giysi, gıda ihtiyacı olabilir, lütfen bunları kamu kurumlarımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize bildirsinler. Biz anında harekete geçip, anında o ihtiyacı gidermek yönünde irademizin olduğunu buradan söylemek istiyorum. Bunu hemen yapacağız. Çünkü Malatya’da bir insanın aç, açıkta kalması hepimizin sorumluluğundadır. Bu nedenle bu dayanışmayı gerçekleştirerek, inşallah Ramazan ayını tüm vatandaşlarımız için bir sevin, mutluluk ve sonunda da sağlıkla Bayram’a yaklaşma ayı olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hayırsever vatandaşlarımıza ise şu çağrım var: Böyle güzel bir organizasyona lütfen katkıda bulunun. Sıcak yemek ihtiyacını karşıladığımız yoksul vatandaşlarımızın bu ihtiyacına siz de katkı sunarsanız Ramazan ayının da sizin için hayırlı bir şekilde geçmesine vesile olmuş olursunuz. Bu yemeklerin yapılması için kuru gıda, et alımı yapılıyor, taşınması için araç organizasyonu yapılıyor. Bunların herhangi bir alanına hayırseverlerimizin de katkısı olursa gerek aile sayımız daha fazla olur gerekse vatandaşlarımız bundan mümkün olduğunca fazla istifade ederler. İnşallah hiçbir köşede, hiçbir kenarda muhtaç insanımız kalmaz.