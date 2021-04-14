Nakliye hizmeti alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri nakliye hizmeti alacağını duyurdu. İlanda, "MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ MAHALLE YOLLARI MICIR NAKLİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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