İcradan satılık araba!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya İcra Dairesi'nden satılık Opel Astra var. İlanda, "Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuz menkul mallar haciz mahalli olan aşağıda yazılı teşhir adresinde olup ihaleye iştirak etmek isteyenler mahcuzları mahallinde görebileceklerdir." açıklamaları yer aldı.

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