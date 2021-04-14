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14 Nis 2021 - 15:00- Gündem G: 14 Nis 2021 - 15:55

İcradan satılık araba!

Malatya İcra Dairesi'nden satılık Opel Astra. Tahmini bedel 80 bin lira.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya İcra Dairesi'nden satılık Opel Astra var. İlanda, "Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuz menkul mallar haciz mahalli olan aşağıda yazılı teşhir adresinde olup ihaleye iştirak etmek isteyenler mahcuzları mahallinde görebileceklerdir." açıklamaları yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya, için, basın

14 Nis 2021 - 15:00 Malatya- Gündem

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