13 Nis 2021 - 21:13- Eğitim

Uzaktan eğitim geri geldi!

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği karar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıflar ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.