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13 Nis 2021 - 21:13- Eğitim G: 13 Nis 2021 - 21:39

Uzaktan eğitim geri geldi!

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği karar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıflar ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada,

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. Buna göre; ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır

denildi.( İHA)

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13 Nis 2021 - 21:13 Malatya- Eğitim

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