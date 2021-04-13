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13 Nis 2021 - 21:05- Siyaset G: 13 Nis 2021 - 21:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısmı kapanmaya geçiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanma gidileceğini söyledi.
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Yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı’nın sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dair alınan tüm kararları şöyle sıraladı:

-Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam saat 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlanmasını yeniden getiriyoruz.

-Kamuda saat 16’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

Açıklamalarının devamında eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınırlar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerin uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdüreceğini aktaran Erdoğan, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu vb. mekanların faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara vereceğini duyurdu.

Lokanta ve vb. işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti ile çalışmalarını yürüteceğini söyleyen Erdoğan, düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul vb. bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiğini açıkladı. Erdoğan,

Oteller, sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve vb. hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar vb. organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konu ile ilgili diğer ayrıntılar içişleri Bakanlığımızca yayınlanacak genelge ile duyurulacak. Uygulama yarın akşam saati itibari ile başlayacaktır

ifadelerini kullandı. ( İHA)

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13 Nis 2021 - 21:05 Malatya- Siyaset

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