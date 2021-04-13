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13 Nis 2021 - 18:52- Ekonomi G: 13 Nis 2021 - 18:57

Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi ihalesi!

Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "KAYISI KENT VE TİCARİ MERKEZ PROJESİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. " bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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13 Nis 2021 - 18:52 Malatya- Ekonomi

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