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13 Nis 2021 - 16:05- Ekonomi G: 13 Nis 2021 - 17:51

BÜYÜKŞEHRİN 630 MİLYON TL BORCU VAR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Gürkan göreve geldikten sonra Malatya’da yapılan yatırımları değerlendirdi. Malatya’nın Türkiye’de örnek marka bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, Türkiye’nin önünde bir vizyon izlediklerini kaydetti.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı’nda Malatya’nın A’dan Z’ye tüm detaylarını ele aldı. Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Gürkan basının önemine dikkat çekti.

BASIN BORCU SORDU!

Malatya’daki biz dizi yatırımları detaylarıyla sunan Gürkan, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan, soruları yanıtlarken sık sık daire müdürlerinden görüş aldı. Basından gelen ‘Uyguladığınız tasarruf tedbirleri belediyenin borçlarına nasıl yansıdı? Belediyenin şu anki borç durumu ne? sorusuna Başkan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Türkmen’den yardım alarak cevapladı. Başkan Gürkan, “Yüzde 50 civarında olan faiz giderlerini yüzde 12’lere düşürdük” dedi. Kalan borç kısmını Mehmet Türkmen’e söyleten Başkan Gürkan, tasarruf tedbirlerinin ciddi anlamda önemli olduğunu söyledi. Türkmen ise Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 630 milyon lira borcunun olduğunu söyledi.

HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiğinde dikkat çeken tasarruf tedbirlerinden bahsetmişti. Bu tedbirler kapsamında Başkan yayınladığı genelgede, A’dan Z’ye değişikliğe gitti. Genelgede belediyeye ait, şirket ve müdürlüklerin tüm kiralanan araçlarının ihaleleri iptal edildiğine yer verildi. Başkan, Belediyede kullanılan tüm araçları bir havuzda toplayarak, gerektiğinde kullanıma açtı. Oldukça köklü değişiklikleri bünyesinde barındıran genelgede belediyeye ait tüm ödemelerin mahiyeti ne olursa olsun ‘Başkanlık Makamının’ onayına sunulduğuna yer verildi. Bu kararla Başkan, gereksiz harcamaların önüne geçmek ve kaynakların rasyonel şekilde kullanılmasını amaçladığını belirtti. Başkan ayrıca genelgede çalışma şartlarında da değişikliğe giderek fazla mesai kavramını ortadan kaldırdı. Yeni çalışma sisteminde çalışılacağını belirten Başkan, genelgenin devamında savurganlığa mahal verilmeyeceğini ve kamu hizmetlerinde tasarruf sağlayıcı ve maliyet azaltıcı tedbirleri sürekli geliştireceklerini kaydetti.

 

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13 Nis 2021 - 16:05 Malatya- Ekonomi

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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