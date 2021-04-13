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13 Nis 2021 - 12:58- Spor G: 13 Nis 2021 - 13:02

“KÜME DÜŞERSEK SUÇLU YÖNETİM”

Süper Lig’de 12 haftadır kazanamayan ve gün geçtikçe küme düşme hattına yaklaşan Yeni Malatyaspor’da geçen sezon yaşanan kötü gidişatın bu yıl da sürmesi kentte spor camiasını endişelendiriyor. Camiada ortak görüş ise yönetim değişikliği olarak dillendiriliyor.
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Kulübün son mali kongresinde 2019-2020 bütçesi oylamasında el kaldırmayan isimlerden olan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, yaptığı açıklamada kulüp başkanı Adil Gevrek’e duyulan güvenin sarsıldığını ifade etti. Yerel yöneticilerin ve iş dünyasının Yeni Malatyaspor’un yanında durmamaya başladığını kaydeden Pelit,

Hiçbir belediye başkanı, milletvekili ve yerel yöneticiler kongreye katılmadı, Yeni Malatyaspor yalnız bırakıldı. Elbette ki bunun tek sorumlusu Adil Gevrek’tir

dedi.

“YÖNETİMSEL OLARAK BİLİNİYOR”

Spor yorumcusu ve programcısı Fatih Avcı da takımın geçen sezonki gibi alt sıralara gerilemesinin spor camiasını üzdüğünü söyledi. Yeni Malatyaspor’un son haftalarda sergilediği oyunun da camiayı endişelendirdiğini dile getiren Avcı,

Bu anlamda Yeni Malatyaspor’un biran önce puanlar alması lazım. Kalan maçları da çok iyi puanlarla kapatarak yukarları çıkması lazım. Eğer küme düşersek ki bu düşüş daha çok yönetimsel olarak biliniyor. Yeni Malatyaspor’un kamuoyunun ve camianın desteği ile ligde kalması ve sezon sonunda mutlaka yönetim anlayışının değişmesi, yeni kan değişimi ve özellikle yeni vizyonlarla yola devam etmesi gerekiyor” dedi. Son 3 sezondur sadece küme düşmemeye oynayan bir Yeni Malatyaspor izlediklerini ifade eden Avcı, “Oysaki Yeni Malatyaspor, çok büyük bir camia, daha büyük başarıları bekleyen bir camia. Buna uygun yönetim anlayışı geliştirilirse şehrimiz adına sevindirici olur

  şeklinde konuştu. ( İHA)

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13 Nis 2021 - 12:58 Malatya- Spor

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