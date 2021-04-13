YEŞİLYURT’UN RAKİBİ ALEMDAĞ

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sahasında 1877 Alemdağspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 Nolu Sahada yarın saat 15.00’de başlayacak müsabakayı Abdulbaki Ayyıldız (Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi), Semih Kocaman (Eskişehir Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mustafa Kırbaş (Kocaeli Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Kırbaş (Kocaeli Bölgesel Hakemi).
Zirve yarışı veren rakibi Bucaspor 1928’e geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kaybederek şampiyonluk şansını yitiren Yeşilyurt Belediyespor, kalan haftalarda toplayabileceği en iyi puanı toplayarak Play off’a kalma mücadelesi sergileyecek. Grubunda 15 galibiyet 4 beraberlik ve 7 yenilgilisi bulunan turuncu yeşilliler topladığı 49 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Ligde birinci Diyarbekirspor’un 60, ikinci Bucaspor 1928’in 58 puanı bulunurken Ofspor 45 puanla dördüncü, Arnavutköy Belediyespor ise 43 puanla beşinci sırayı paylaşıyor. Yeşilyurt Belediyespor’un rakibi 1877 Alemdağspor ise 29 puanla küme düşme hattının iki basamak önünde onbirinci sırada bulunuyor. TFF 3. Lig 1. Grubun 27.haftasında 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:
13.00 Fatsa Belediyespor-Manisaspor: Gürkan Tanoğlu
15.00 Çankaya Futbol Kulübü-Bucaspor 1928: Erkan Engin
15.00 Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: Abdulbaki Ayyıldız
15.00 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: Nabi İzci
15.00 Ofspor-Diyarbekirspor: Mustafa İlker Coşkun
15.00 Nevşehir Belediyespor-Payasspor: Sait Tuzcu
15.00 Antalya Kemerspor- Belediye Derincespor: Batuhan Bayar
15.00 Edirne Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: Ramazan Haymana
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.