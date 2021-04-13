YEŞİLYURT’UN RAKİBİ ALEMDAĞ

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sahasında 1877 Alemdağspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 Nolu Sahada yarın saat 15.00’de başlayacak müsabakayı Abdulbaki Ayyıldız (Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi), Semih Kocaman (Eskişehir Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mustafa Kırbaş (Kocaeli Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Kırbaş (Kocaeli Bölgesel Hakemi).

Zirve yarışı veren rakibi Bucaspor 1928’e geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kaybederek şampiyonluk şansını yitiren Yeşilyurt Belediyespor, kalan haftalarda toplayabileceği en iyi puanı toplayarak Play off’a kalma mücadelesi sergileyecek. Grubunda 15 galibiyet 4 beraberlik ve 7 yenilgilisi bulunan turuncu yeşilliler topladığı 49 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Ligde birinci Diyarbekirspor’un 60, ikinci Bucaspor 1928’in 58 puanı bulunurken Ofspor 45 puanla dördüncü, Arnavutköy Belediyespor ise 43 puanla beşinci sırayı paylaşıyor. Yeşilyurt Belediyespor’un rakibi 1877 Alemdağspor ise 29 puanla küme düşme hattının iki basamak önünde onbirinci sırada bulunuyor. TFF 3. Lig 1. Grubun 27.haftasında 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Fatsa Belediyespor-Manisaspor: Gürkan Tanoğlu

15.00 Çankaya Futbol Kulübü-Bucaspor 1928: Erkan Engin

15.00 Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: Abdulbaki Ayyıldız

15.00 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: Nabi İzci

15.00 Ofspor-Diyarbekirspor: Mustafa İlker Coşkun

15.00 Nevşehir Belediyespor-Payasspor: Sait Tuzcu

15.00 Antalya Kemerspor- Belediye Derincespor: Batuhan Bayar

15.00 Edirne Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: Ramazan Haymana