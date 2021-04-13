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13 Nis 2021 - 12:18- Eğitim G: 13 Nis 2021 - 12:22

YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı. 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından yapılan açıklamada adayların sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerine yer verildi. ( Haber Merkezi)

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13 Nis 2021 - 12:18 Malatya- Eğitim

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