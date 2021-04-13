Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından yapılan açıklamada adayların sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerine yer verildi. ( Haber Merkezi)
13 Nis 2021 - 12:18- Eğitim Güncelleme: 13 Nis 2021 - 12:22
YÖKDİL sonuçları açıklandı!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı. 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.