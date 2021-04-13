YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından yapılan açıklamada adayların sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerine yer verildi. ( Haber Merkezi)