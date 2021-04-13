Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İslam aleminin heyecanla beklediği; bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ayına bugün itibariyle girildiğini söyledi.

“MİLLETİMİZİ KORUYAN BİR VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

Mesajında Milletvekili Çakır,

Bilindiği üzere Allah Tealâ, her derde bir deva, her hastalığa bir ilaç verdiği gibi kötülüklere karşı da korunma araçları vermiştir. Orucun bir özelliği de bizi kötülüklerden koruyan bir ibadet oluşudur. Nitekim Peygamberimiz orucun bu özelliğini hepimizin kolayca anlayabileceği şekilde güzel bir benzetme ile açıklayarak ‘Oruç bir kalkandır, o halde oruçlu kötü söz söylemesin. Kendisi ile çekişip kavga etmek isteyen kimseye iki defa, 'ben oruçluyum' desin buyurmuştur. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan ayı, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği mucizelerle dolu bir aydır. Bu mübarek ayda insanlık büyük bir sınavdan geçmektedir. İnşallah tekrar camilerde, gönül sofralarında buluşacağımız günler çok yakındır. Biz Müslümanlar için nefsimizi kötülüklere karşı koruyacak bir zırh olan orucumuzun, devletimizi ve milletimizi de koruyan bir vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan ayının başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum

diye konuştu. (Bülten)