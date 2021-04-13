Malatya’da Badminton Daha Da Geliştirilecek

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, As Başkan Akif Sıtkı Esen, Genel Sekreter İsa Ayan Malatya’ya gelerek çeşitli temaslarda bulundular.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik, As Başkan Esen, Genel Sekreter Ayan, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ve MASKF Başkan Vekili Aziz Yiğit ile beraber Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Malatya'da Badminton faaliyetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Malatya’da Badminton spor dalının bir alt yapısının olduğu belirtilip, bu nedenle bu spor dalının daha da geliştirilmesi için projeler uygulanması yönünde karar alındı.

Badminton Milli Takımına çok sayıda sporcu verdiği için, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a, antrenörler ile sporculara teşekkür eden Özmekik, daha sonra kulüp idarecileri ve badminton sporcuları ile bir araya geldi. ( İHA)