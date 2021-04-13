13 Nis 2021 - 11:27- Sağlık

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NEDİR VE KİMLERE UYGULANIR?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi. Yüzer, “Gözlerimiz, duygu durumlarımızı ve anlatmak istediklerimizi ifade eden, iletişimimizde kolaylaştırıcı bir etki taşıyan ve özgüvenimiz adına en büyük önemi taşıyan vücut bölgelerimizden biridir. Badem göz estetiği bu noktada son yıllarda oldukça merak konusu olmuştur” dedi.