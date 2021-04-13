Kira artışı enflasyonun üzerinde

Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişiminin yüzde 16,19 olduğunu belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde kira fiyat ortalaması son bir yılda metrekare başına 8,2-TL'den 10,13-TL'ye çıkarak yüzde 23,5 seviyesinde artış gösterdi. Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişimi ise yüzde 16,19 ile sınırlı kaldı. Eski kiracılar için avantaj olan bu durum, yeni kiralık daire arayanlar için ise bütçeleri oldukça zorluyor” dedi. ( İHA)