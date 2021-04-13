Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişiminin yüzde 16,19 olduğunu belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde kira fiyat ortalaması son bir yılda metrekare başına 8,2-TL'den 10,13-TL'ye çıkarak yüzde 23,5 seviyesinde artış gösterdi. Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişimi ise yüzde 16,19 ile sınırlı kaldı. Eski kiracılar için avantaj olan bu durum, yeni kiralık daire arayanlar için ise bütçeleri oldukça zorluyor” dedi. ( İHA)
13 Nis 2021 - 11:20- Ekonomi Güncelleme: 13 Nis 2021 - 11:24
Kira artışı enflasyonun üzerinde
Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasadaki kira rayiç değerlerindeki artış oranının, enflasyondan yüksek seviyede gerçekleştiğini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.