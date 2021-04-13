Çeyrek Altın 736 Lira Oldu

Kapalıçarşı’da 454 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,20 liradan, 2 bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 13 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 924 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 944 liradan, bin 462 liradan alınan Yarım Ziynet bin 472 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı. ( İHA)