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13 Nis 2021 - 11:17- Ekonomi G: 13 Nis 2021 - 11:21

Çeyrek Altın 736 Lira Oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira oldu.
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Kapalıçarşı’da 454 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,20 liradan, 2 bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 13 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 924 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 944 liradan, bin 462 liradan alınan Yarım Ziynet bin 472 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı. ( İHA)

# çeyrek altın, altın, İHA

13 Nis 2021 - 11:17 Malatya- Ekonomi

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