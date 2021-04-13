Kapalıçarşı’da 454 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,20 liradan, 2 bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 13 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 924 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 944 liradan, bin 462 liradan alınan Yarım Ziynet bin 472 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı. ( İHA)
13 Nis 2021 - 11:17- Ekonomi Güncelleme: 13 Nis 2021 - 11:21
Çeyrek Altın 736 Lira Oldu
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira oldu.
# çeyrek altın, altın, İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.