Büyükşehir Meclisi yarın toplanıyor

İmar maddelerinin yoğunluklu olarak görüşüleceği toplantıda, özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları değerlendirilecek. Öte yandan, Meclis Kâtipliği Üyeliği, Meclis Başkan Vekilliği seçimi, Encümen Üyeliği seçimi, İmar ve Bayındırlık komisyonu üye seçimi, Palan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi, Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi, Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi yapılacak. (Bülten)