İmar maddelerinin yoğunluklu olarak görüşüleceği toplantıda, özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları değerlendirilecek. Öte yandan, Meclis Kâtipliği Üyeliği, Meclis Başkan Vekilliği seçimi, Encümen Üyeliği seçimi, İmar ve Bayındırlık komisyonu üye seçimi, Palan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi, Ulaşım Komisyonu üyelerinin seçimi, Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi yapılacak. (Bülten)
13 Nis 2021 - 10:55- Siyaset Güncelleme: 13 Nis 2021 - 10:59
Büyükşehir Meclisi yarın toplanıyor
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Nisan ayı toplantısı yarın düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Meclis salonunda yapılacak olan toplantı saat 14.00’de gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.