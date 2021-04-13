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13 Nis 2021 - 10:48- Gündem G: 13 Nis 2021 - 10:55

12 yaşında tecavüz mağduru!

Ülke gündeminde oldukça geniş yer bulan ‘12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz’ iddiasına tutuklama geldi. Vatandaşların sosyal medyadan tepki göstererek gündemin ilk sıralarına taşıdığı olay Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşandı. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada söz konusu iddialara istinaden 4 kişinin tutuklandığına yer verildi.
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Kahramanmaraş Valiliği yaptığı basın açıklamasında soruşturmanın titizlikle ve gizlilikle yürütüldüğüne dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İlimiz Çocuk İzleme Merkezi’nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede;  ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur. Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir.

( Haber Merkezi)

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13 Nis 2021 - 10:48 Malatya- Gündem

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