GÜRKAN’DAN HAKSIZLIK YAPILMAZ VURGUSU

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Bugün bütün siyasi partilerin genel başkanlarının yüzde 90’ı beni aramıştır. 18 yıldır Belediye Başkanıyız 18 yıldan beridir, aldığım bütün kararları oy birliğiyle alıyorum. Ve her partiden de meclis üyeleri vardı. Ama doğru neyse o, yanlış varsa bizde düzeltiriz. Ama bu şeyleri de istismar etmeyelim. Bu şehrimize yazık olur. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, üzerinden ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir hizmet yoktur

şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri ve projeleri değerlendirdi. Belediye Başkanı Gürkan Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Çevre ve Yeşilin Korunması Belediyecilik esaslarıyla projelerini yaptıklarını vurguladı.

“BU MEMLEKETİN İSTİKBALİNE TALİBİZ”

Herkese karşı adaletli ve adil davranma ilkesine göre hizmet ettiğini belirten Gürkan,

Bizim pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olamayacağıdır. Çalışmanın, gayret etmenin adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azimle bu kutlu yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Diğer bir ifademizde ‘hizmette şemsiyemiz gökyüzüdür’ dedik. Gökyüzünde havayı nasıl rahatlıkla teneffüs edebiliyorsak, gözümüzü kapatmadan, perdemizi kapatmadan nasıl güneşin ışığından yaralanıyorsak, bizim yönetim anlayışımız da şemsiyemiz gökyüzüdür, anlayışı içerisinde herkese karşı adil, adaletli ve eşit davranma temel ilkesine göre bu hizmet yoluna devam ediyoruz. Bu hizmet yoluna devam ederken durmak yok, yola devam desturu içerisinde milletimize hizmetleri hızlı bir şekilde buluşturma gayreti içerisindeyiz. Ben bu memlekette dürüstlüğü ve erdemliği esas olma noktasında ne yapılacaksa, nasıl bir fedakârlık edilecekse, nasıl bir bedel ödenecekse o bedeli ödemeye de o fedakârlığı yapmaya da hazırım. Bu memlekette artık insanları istismar ederek, insanların değerlerini istismar ederek, inançlarını istismar ederek, insanların siyasi fikirlerini istismar ederek bir yere varmak mümkün değil. Bunun üzerini artık toprakla kapattık, bunu herkes bilsin. Biz bu memleketin istikbaline talibiz

ifadelerini kullandı.

FİLİM FESTİVALİ

Film Festivaline sıcak bakmadığını söyleyen Gürkan, Malatya temalı konuların işleneceği projelerin yapılması noktasında bazı bilgiler verdi. Başkan Gürkan

Tanıtım günleri yaptık, sinema festivali de yaptık. Aslında sinema festivaline ben sıcak bakmazdım. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Yani tematik olarak sinemadaki ilgili arkadaşlar geldiğinde de söyledim. Bizim Kemal Sunal gibi İlyas Salman gibi Gani Şavata gibi çok değerli sinema sanatçılarımız var. Sinemada temayüz etmiş sanatçılarımız var. Bunları tematik anlamda en azından kısa filim çekelim dedim. Sinemayı halkla bütünleştirme noktasında bütün ilçelere bütün semtlere ondan dağıtıldı. İşte toplumumuzun gündeminde ‘İstanbul Sözleşmesi’ hadisesi vardı. Bende o zaman il dışındaydım. Öyle bir hadise oldu. O cinsiyetsizlik kavramında bir yanlış anlaşılma var. Daha sonra bunun yapılmaması gerektiğini düşündüm ve telefon ederek, bunu iptal ettirdim. Oysa ben o toplantıda kent konseyinde dedim ki bu sene zamanımızda geniş ve zamanımız geniş olduğu için Malatya temalı filimler işlensin dedim. Bu daha iyi olur. İşte bir Edebaliler, Evliya Çelebi’nin Malatya Seyahatnamesi, Danişmentgazi, Battalgazi, Hüseyingazi, Mevlana işlensin çünkü Malatya’ya kahramanlık yapmışlardır. Dolayısıyla bu şekilde olması lazım. Bunlarda yavaş yavaş olacak, hepsi olacak. Pandemi müsaade ederse hem kısa hem de uzun Malatya temalı filmleri işleyeceğiz

şeklinde konuştu.

YEŞİL MALATYA

Malatya’da yeşilin korunması adına çalışmalar yaptığını ifade eden Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Malatya ile ilgili bir türkü vardır. Yeşil Malatya’yı anlatan, ‘Beydağı’na kar yağmış, kar altında gül kalmış, duydum yar bize gelmiş, hoş gelmiş sefa gelmiş’ Malatya böyle Yeşil Malatya diyarıydı. Geçmişte Yeşil Bursa ve Yeşil Malatya vardı. Türkiye’de 2 il vardı adı yeşille anılan. Biri Malatya biri de Bursa’dır. Ama Malatya’da yeşilin artması noktasında yoğun çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizden önce Ahmet Başkanım, milli parklara başlamıştı. Biz ilk etapta 40-50 dönüm 70 dönüm 700 dönüm derken şimdi 3 bin 100 dönümlük alanın milli park olması ve 3 bin 100 dönümlük alanda çıkan suyu da İnderesi Parkı’na vereceğiz. Oraya da bin metreküp depo yapıyoruz. Ve yine oraya Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yapmış olduğumuz. Çalışmalar içerisinde sürekli kalabilecek 250 kişilik Gençlik Kampı yapacağız. Gençler oraya gelip kamp yapacaklar ve Malatya’nın yeşilini, güzelliğini görecekler ve Malatya’yı her gittikleri yerde anlatacaklar

dedi.

MİLLET BAHÇESİ

“Biz Yeşil Kuşak Projesi dediğimizde hayal dediler” kelimelerine yer veren Selahattin Gürkan, “Hastane yapılacak dediğimizde hayal dediler. Hepiniz biliyorsunuz, basınsınız ve kameraların karşısında da hayal diyenler oldu. Ama ne oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde biz durumumuzu arz ettik. Şu anda Fatih Belediye Başkanımız olan Ergün Bey, o zaman TOKİ Başkanıydı. Çağırdı TOKİ Başkanını ‘Selahattin Başkanım ne diyor’ dedi. ‘Efendim 14 tane var böyle’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 tanesinin hepsinin adını ‘Millet Bahçesi’ yapacaksınız dedi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Sonra bunun orijinali bizde deyince hemen malum şey oluyor. Bırakın arkadaşlar birbirimizi sevelim. Sevgi, barış ve gönül cenneti içerisinde bu şehri yöneteceğiz. Biz, gelmedik kavga için bizim işimiz sevgi işi, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” diye konuştu.

YENİ ŞİRE PAZARI PROJESİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllardan beri Şire Pazarı Şire Pazarı bir misafirimiz geldiğinde kimseyi Şire Pazarı’na götüremiyoruz, mahcup oluyoruz. Malatya’ya yakışır bir Şire Pazarı’nın olması gerekiyor. Şimdi Şire Pazarı’nın yerini de beğenmeyenler olur. Oranın yeri özellikle seçilmiştir. Altında çevre yolu var. Hem Kuzey Kuşak Yolu var. Bir proje yaptığınız zaman yarın o bürgün o memleketin başına bela olmaması için her ayrıntıyı düşünmemiz lazım. Bu projeyi yaparken Şire Pazarı’nda çalışan ve oraya ziyarete gelen her kesin düşünceleri alınmıştır. Ardından bu proje neticelenmiş ve ihalesi de yapıldı. İnşallah Malatya’ya yakışır içinde müzesiyle, kayısının bütün aşamalarıyla, ticarethaneleriyle, sosyal tesisleriyle orada çalışan işçilerin sosyal donatılarıyla, kütüphaneleriyle, konferans salonlarıyla modern anlamda bir Şire Pazarı inşa edeceğiz. Şu andaki değeri arsa hariç 800 milyona tekabül ediyor. Biz bunları söylediğimizde -cek -cak yok. Başladı, yapılıyor ve bitiyor.

YİMPAŞ BİNASI

Yıllardır atıl vaziyette olan YİMPAŞ Binasını değerlendirdiklerini belirten Gürkan,

YİMPAŞ Binası şehrimizin doğusunda yapılan ölü bir yatırım. Bu memleket hepimizin çürümeye terk edilmiş, 25 seneden beri orada duruyor. Ben Malatyalı İş adamlarımıza gittim. Biz bunu aşacağız dedim. Bura Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yap-işlet- devret şeklinde ama içerisinde Gençlik Merkezi, Sanat Merkezi olacak. Maliye Bakanlığı’nın belirlediği ücreti vereceğiz. Bize yüzde 10’unu verecek. Ayrıca Gençlik Merkezi, Sanat Merkezi, konferans salonları ve yüzme havuzlarından yaralanacağız ve diğerlerini de kendileri yapıp işletecekler. Burası Malatya’nın cesedi olmaktan kurtarılsın dedik. Onun çalışmasını yapıyoruz

sözlerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapacakları diğer çalışmalardan şöyle bahsetti:

POLİS EVİ

Polis Evi diye bir çalışmamız var. Diyeceksiniz ki belediyenin bununla ne alakası var. Bu süreç devam ediyor, arsa takası konusunda anlaşma için bir çalışma yapıyoruz. Bu projenin olacağı yerde Özel Hareket Merkezi var. 7 tane poligon yaptık. 70 milyon para harcadık. Orada 3 bin 500 Özel Harekât Polisi eğitim görecek. Yani Malatya’nın ikinci Şoför Okulu olacak. Orada bekâr gençler olacak gelen kişilerin mağdur olmaması adına kalacakları bir yer olacak.

KERNEK MEYDANI

Kernek Meydanı’nın altını yine otopark yapacağız. 2. Ordu’nun karşısında yer aldık. Onun karşısına da bir okul yapacağız. Orayı da Malatya’da tören yapılırken 8 yolun bağlantısı olan yeri kapatmayacağız. Eski Ticaret Lisesi’nin olduğu yerde de bu törenlerin gerçekleştirmesi sağlanacak.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

Bilkent Üniversitesi Türkiye’de 4 yere yatırım yapacak. Sayın Cumhur Başkanım Şanlıurfa dolaylarında bir yere düşünüyordu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ettik ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Malatya’ya bugün 350 milyon civarında bir yatırım yapılması noktasında projeleri yapılıyor. Ağustosun ilk haftasında kazmayı vuracaklarını söylediler.

KUZEY KUŞAK YOLU

Malatya 1924’te belediye olmuş. Doğu ve batı arasında tek arter yapılmış ve planlamada da yanlışlık yapılmış. Yanlış yapılan bir artere tüm kurumlar o yollara dizayn edilmiş. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarımız farklı alanlara kanalize ediliyor. Biz aday olduğumuzda üniversitede bir çalışma yaptık. Malatya’nın yüzde 80 sorunu trafik ve ulaşım çıktı. Hemen ‘Anayurt Bulvarını açın’ dedim. O yol yüzde 40 anayolu rahatlattı. Bu sene Kuzey Kuşak Yolunu bitirmeye çalışacağız.