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12 Nis 2021 - 18:44- Eğitim G: 12 Nis 2021 - 19:11

Eğitimde kalite artıyor

Eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve yeni yapılacak okullarla ilgili bir açıklama yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, eğitimin fiziki ve kalite anlamındaki son 30 yıllık kronik sorunlarının kendisine göre yüzde 95’ini çözüldüğünü kaydetti. Kanbay, “Çok ciddi bir zorluktan geçtik ve her şeyde iyi bir planlama ve istişare içerisine girdik. İyi bir sonuca ulaştık. Planlamamız çok üstünde bir hedefi tutturduk” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya’ya eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve yeni yapılacak okullarla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde dün düzenlenen basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulunan Kanbay, Malatya Milli Eğitim ailesinin 2021-2022 dönemine bakıldığında son 20- 30 yılın en mutlu yılını yaşadıklarını söyledi.

“CİDDİ SORUNLAR VARDI”

Yatırımlar konusunda ciddi destek aldıklarını belirten Kanbay,

Malatya'da yatırımlarla ilgili, hem il yatırımlarında hem devlet yatırımlarında hem Avrupa Birliği Projesi yatırımlarında hem de hayırsever desteği yatırımlarında ciddi bir destek aldık. Bizler yatırımlarımızı onayladık. Önümüzdeki süreçlerde ihale süreçlerine gireceğiz. Ciddi planlamadan geçtik. Başta planlamada başımızda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş Bey'in de destekleriyle biz bu disiplinli çalışmayı yürüttük. Sayın Valimize ben teşekkür ediyorum. Ankara bürokrasisini etkilemek, onu takip etmek, siyasi baskıyla oluşabilecek bir şeydi. Bundan dolayı ben tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim Malatya'da arsa sorunlarımız bulunuyordu. Bu anlamda ciddi sorunlar vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yerelde de Battalgazi, Yeşilyurt Belediye Başkanlarımıza ve belediyemizin bürokratlarına, teşekkür etmek istiyorum

şeklinde konuştu.

“BU KADARINI AÇIKÇASI BEKLEMİYORDUM”

Depremi fırsata çevirdiklerini belirten Kanbay,

Çok ciddi bir zorluktan geçtik ve her şeyde iyi bir planlama ve istişare içerisine girdik. İyi bir sonuca ulaştık. Planlamamız çok üstünde bir hedefi tutturduk. Bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Ama biz depremli fırsata çevirdik. Bazen krizleri fırsata çevirmeniz gerekiyor. Biz de depremin fırsata çevirdik. Bana göre eğitimin fiziki ve kalite anlamındaki Malatya'nın son 30 yıllık kronik sorunlarının yüzde 95’ini çözüyoruz. Biz Malatyaspor Lisesi’nin oradan Mehmet Ali Aydınların başlattığı Anadolu Lisesi Projesi ile başlıyoruz. Orduzu'dan Hanımınçiftliğine, oradan Melekbaba’ya, Kaynarca'ya, Çarmuzu, İlyas Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt sonundan çıkıyoruz. Malatya’nın en kronik problemleri.  Yukarıda da aynı şekilde Çöşnük’ten başlıyoruz. TOKİ’den, Cemal Gürsel’den Yeşilyurt’un sonuna doğru yapıp, tamamlayacağız

diye konuştuk.

“İMAR SORUNLARINI DOĞANŞEHİR’DE ÇÖZDÜK”

Doğanşehir ilçesine 3 yeni okul kazandırdıklarını açıklayan Kanbay,

İmar sorunları vardı. İmar konusunda da çok sıkı bir ilişkiye girdik. İmar sorunlarını çözmeye çalıştık. Mesela Doğanşehir’in Belediyesi’nin son 5 yılda imar sorunu vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü okul yapamıyordu. Şimdi imar sorunlarını çözdük ve Doğanşehir’e bu süreçte 3 tane okul kazandırıyoruz. Doğanşehir'inde şöyle bir özelliği var: Depreme dayanıksız binaların hepsini ben geldiğim süreçte yıktırdım. Bir an önce başlamanız gerekiyordu. İmar sorunlarını Doğanşehir’de çözdük. Orada 3 tane okul yapıyoruz. Doğanşehir de olabilecek bir depreme karşı okullarımızı güçlendirdik. Aynı zamanda bir de yeni okullar yaparak, eğitime hazır hale getiriyoruz

ifadelerini kullandı.

150 MİLYONLUK DEV OKUL YAPILIYOR

“Malatya’ya 7 tane Avrupa Birliği'nden proje kazandırdık” diyen Kanbay, şunları kaydetti:

8 derslikli anaokulu kazandırdık. Bunlardan 5 tanesi Malatya merkezde biri Hekimhan, biri de Kuluncak’ta olmak üzere toplam 7 tane Avrupa birliği, Alman Kalkınma Bankası'nın projesi var. Bu kapsamda bize 7 tane anaokulu yapacaklar. Çavuşoğlu Mahallesi’nde anaokulumuz vardı. Bizim burada 3 derslikli mahallenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yer değildi. Biz orayı 8 dersliğe çeviriyoruz. Yolda da imar sorunu vardı. Büyükşehir ve Yeşilyurt belediyeleri ile onu çözmeye çalıştık. Yüzde 90 aşamasına geldik. Orada o mahalleye uygun bir Anaokulu gerekiyordu. Aynı zamanda diğer yerlerde de mesela Fahri Kayahan'da nüfus yoğunluğu arttı. Yeşiltepe'de Battalgazi'nin çeşitli yerlerinde biz tekrar planlama yaptık. Bir taraftan Gelincik tepesinde bir TOKİ alanı yapıldı. Orada maalesef eğitim alanı unutulmuştu. Biz orada hem eğitim alanı oluşturduk hem de oraya 32 derslikli bir okul kazandırdık.  Şimdi yeni 3 tane hayırsever ile anlaştım. Dikkatinizi çekmek isterim Malatya'ya bir hayırsever 150 milyonluk bir yatırım yapıyor. Üniversitesinin karşısında 72 derslikli bir okul, 200 pansiyon, içinde cami yapacak. Bu projeyi İzmir’e kaydırmak istiyorlardı. Biz özellikle Vali Bey olsun, siyasiler olsun bu hayırseverle iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bu yatırımı Malatya kazandırdık. Bunun yanında Kayserili iş adamları Türkiye 20 okul yapacaktı. Bunlardan bir tanesini Malatya’ya (Güngör Caddesi’ne) kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz 24 derslikli bir okul yaptıracak. Protokolümüz şu anda olgunlaşma aşamasında.

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12 Nis 2021 - 18:44 Malatya- Eğitim

Muhabir Mutlu Sarıgül

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