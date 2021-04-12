12 Nis 2021 - 18:44- Eğitim

Eğitimde kalite artıyor

Eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve yeni yapılacak okullarla ilgili bir açıklama yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, eğitimin fiziki ve kalite anlamındaki son 30 yıllık kronik sorunlarının kendisine göre yüzde 95’ini çözüldüğünü kaydetti. Kanbay, “Çok ciddi bir zorluktan geçtik ve her şeyde iyi bir planlama ve istişare içerisine girdik. İyi bir sonuca ulaştık. Planlamamız çok üstünde bir hedefi tutturduk” dedi.