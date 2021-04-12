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12 Nis 2021 - 19:00- Spor G: 12 Nis 2021 - 18:34

ALTYAPIDA TEK GOL GANALI’DAN

Yeni Malatyaspor, U19 Süper Ligi’nde evinde Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların tek golünü Ganalı oyuncu Philip Gameli Awuku kaydetti.

Ömer Ali Delibaş
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Orduzu Pınarbaşı Sentetik Sahada oynanan müsabakaya, Yeni Malatyaspor Talha Dere, Mikail Serhat Esenlik, Necati Gürüş, Emircan Bayrakdar, Philip Gameli Awuku, Metehan Ünal, Umut Taniş, Emirhan Türkmen, Hakan Çatar, Burak Efe Yaz ve Berat Yaman onbiriyle çıktı. Konuk ekip Kasımpaşa ise Yunus Emre Şentürk, Eren Karacaoğlu, Furkan Yaşa, Taha Veysel Kemendi, Bilal Selamet, Ahmet Erol, Berkay Güntay, Hozan Harman, Furkan Külekçi, Anıl Özçelik ve Mümin Paksoy onbiriyle maça başladı. Müsabakanın 31. dakikasında Ahmet Erol kaydettiği golle Kasımpaşa’yı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor Philip Gameli Awuku ile 50. dakikada eşitliği yakalasa da Oğuzhan Özcan’ın 89. dakikada Kasımpaşa’yı 2-1 öne geçirdiği gole engel olamadı. Müsabakayı 2-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligde 4 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamazken 1 puanla 18. basamakta yer alıyor.

U19 Ligi’nde bu hafta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Beşiktaş 0-2 BBŞ. Erzurumspor, Gençlerbirliği 2-2 Ankaragücü, Konyaspor 1-0 Sivasspor, Antalyaspor 2-1 Kayserispor, Göztepe 7-0 Hatayspor, F.Karagümrük 1-6 Galatasaray, Denizlispor 1-2 Alanyaspor, Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa, Gaziantep FK. 2-3 Fenerbahçe, Trabzonspor - Rizespor

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12 Nis 2021 - 19:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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