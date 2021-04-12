ÖLÜM KALIM MAÇINDA SEVİNEN YOK!

Küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 34.haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren müsabakada iki takımda maça kontrollü şekilde başladı. İlk 15 dakikalık bölüm Kasımpaşa’nın ataklarıyla geçilirken sonrasında Yeni Malatyaspor ileri uç oyuncularının hızlı gelişen ataklarıyla bulduğu pozisyonlarla oyunu dengeledi. Maçın ilk yarısında Tetteh ile kaleyi yoklayan sarı kırmızılıların bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İkinci yarıda sergilenen futbol nefesleri kesti. Oyunu her iki takımda birbirlerinin kale önünde oynarken savunma oyuncularının dikkati sayesinde iki ekipte gol bulmakta zorlandı. Yeni Malatyaspor Adem Büyük, Tetteh ve ikinci yarıda oyuna giren Umut Bulut’la etkili olmaya çalışırken, ev sahibi takım İsaac Kiese Thelin ve Kristijan Bistrovic ile gol bulmaya çalıştı. 3 puanı alan tarafın rahat bir nefes alacağı mücadelede gol sesi çıkmayınca her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 15: Kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Dakika 20: Yeni Malatyaspor’un ani gelişen atağında ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Dakika 34: Bistrovic’in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 38: Sağ kanattan Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Fofana’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Dakika 43: Serbest vuruş kullanan Yeni Malatyaspor’da Zeki Yavru’nun şutunda kaleci Tosic gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

Dakika 45: Yeni Malatyaspor’da Tetteh’in vuruşuyla ikinci yarı başladı.

Dakika 46: Gelişen Kasımpaşa atağında topla buluşan Kristijan Bistrovic’in çektiği sert şutta kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

Dakika 66: Ceza yayından Bistrovic’in vuruşunda defanstan seken topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

Dakika 71: Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luckassen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (Orta Hakem), Süleyman Özay (1.Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir (2.Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz (Dördüncü Hakem), Koray Gençerler (VAR), İbrahim Çağlar (AVAR)

KASIMPAŞA: 33.Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 2.Oussama Hadadi, 26.Kristijan Bistrovic, 6.Loret Sadıku, 10.Haris Hajradinovic, 14.Gilbert Koomson (Dk.79 Tarkan Serbest), 21.Kevin Varga, 13.Dusko Tosic, 32.Derrick Luckassen, 92.İsaac Kiese Thelin, 94.Florent Hadergjonaj

YEDEKLER: 1.Ramazan Köse, 5.Tarkan Serbest, 7.Anıl Koç, 4.Daniel Noel Drinkwater, 18. Evren Feyzi Yıldırım, 25.Tomas Brecka, 34.Doğucan Haspolat, 55.Yasin Dülger 80. Hasan Emre Yeşilyurt

TEKNİK SORUMLU: Sadi Çeri

YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 6.Afriyie Acquah, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 17.Teenage Lingani Hadebe, 19.Benjamin Tetteh, 21.Moryke Fofana (Dk.83 Aly Malle), 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 57.Issam Chebake, 61.Zeki Yavru (90+2 Fernando Zuqui), 77.Mustafa Eskihellaç (Dk.65 Umut Bulut), 99.Adem Büyük (Dk.83 Kubilay Kanatsızkuş)

YEDEKLER: 67.Eray İşcan, 8.Fernando Ruben Zuqui, 9.Umut Bulut, 12.Aly Malle, 14.Doğukan Emeksiz, 27.Eric Ndizeye, 66.Jospin Nshimirimana, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 92.Bülent Cevahir, 98.Jetmir Topalli

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest (Kasımpaşa) Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)

dışarıya gitti.