Emniyetten 12 Nisan Soruşturması

Sosyal medya kullanıcılarının #12 Nisan etiketiyle kadınlara yönelik yaptıkları tehdit varı paylaşımlar gündemin ilk sıralarında yer aldı. Vatandaşların tepki gösterdikleri paylaşımlara Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.
EMNİYET ‘SOSYAL MEDYA TERÖRÜ’ DEDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yaptığı açıklamada
12.04. 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.