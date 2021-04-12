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12 Nis 2021 - 14:52- Gündem G: 12 Nis 2021 - 15:01

Emniyetten 12 Nisan Soruşturması

Sosyal medyada kadınları hedef alan paylaşımlara soruşturma geldi. Sosyal medya kullanıcılarının "#12 Nisan" etiketiyle paylaşım yapmaları ülke genelinde infial yarattı. Gelen tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.
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Sosyal medya kullanıcılarının #12 Nisan etiketiyle kadınlara yönelik yaptıkları tehdit varı paylaşımlar gündemin ilk sıralarında yer aldı. Vatandaşların tepki gösterdikleri paylaşımlara Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.

EMNİYET ‘SOSYAL MEDYA TERÖRÜ’ DEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yaptığı açıklamada

12.04. 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.

ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

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12 Nis 2021 - 14:52 Malatya- Gündem

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