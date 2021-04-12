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12 Nis 2021 - 14:08- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 14:12

Kısıtlamaya Uymayanlar Polisten Kaçamadı!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Malatya’da bir günde 36 kişiye 32 bin 400 TL ceza uygulandı.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktığı tespit edilen 36 kişiye 900’er TL’den toplam 32 bin 400 TL ceza kesildi.
Diğer yandan, Covid-19 hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 15 kişi ise yurda yerleştirildi. Yurtta ise 57 Covid-19 hastasının kaldığı öğrenildi. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 2 kişi de tekrar evlerine yönlendirildi.

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12 Nis 2021 - 14:08 Malatya- Asayiş

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