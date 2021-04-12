Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Nis 2021 - 12:50- Spor G: 12 Nis 2021 - 12:54

BÜYÜKŞEHİR ANTALYA’DA SAHNE ALACAK

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBSEF) Ampute Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın maç takvimi belli oldu. Turuncu yeşilliler sezonun 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da sahne alacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Ampute Süper Ligi 2020- 2021 sezonu karşılaşmaları 25 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da oynanacak. Ligde bu sezon maçlar turnuva şeklinde düzenlenecek. İlk etap karşılaşmaları Antalya’da oynandıktan sonra ikinci etap karşılaşmaları 26 Mayıs ile 1 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen turnuvanın tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Cücemen,

Ampute takımımız aylardır federasyondan gelecek güzel haberi bekliyordu. Bu ayın sonunda başlayacağı açıklanan sezonla ilgili fikstürümüzde netleşti. Gönül isterdiki maçlarımızı Malatya’da oynayalım ancak pandemi önlemleri kapsamında maçlar sadece iki kentte oynanacak. Takımımıza güveniyoruz. Bizleri orada da çok iyi temsil edecekler ve başarılı bir sonuçla tekrar Malatya’ya dönecekler. Sporcularımıza sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun

ifadelerini kullandı. Hazırlıklarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın maç programı ise şöyle:

KONYA ENGELLİLERGÜCÜ SK.-MALATYA BBŞ. SK.

MALATYA BBŞ. SK-İZMİR BBŞ. GENÇLİK SK.

BURSA AMPUTE SK.-MALATYA BBŞ. SK.

MALATYA BBŞ. SK.-ANADOLU ERCİYES ENG. SK.

ESENGÜCÜ ENG. SK.-MALATYA BBŞ. SK.

MALATYA BBŞ. SK.-TRABZON ORTAHİSAR BLD. SK.

BALTALI GRUP DENİZLİ ENG. SK.-MALATYA BBŞ. SK

# tbsef, Ampute Süper Lig, antalya, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, 2021, ile, malatya, ilk, pandemi, koronavirüs, Tüm, çok

12 Nis 2021 - 12:50 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İSTANBUL’DA KRİTİK RANDEVU mask
İSTANBUL’DA KRİTİK RANDEVU
Korona, YMS'nin yakasından düşmüyor! mask
Korona, YMS'nin yakasından düşmüyor!
“HEP BERABER LİGDE KALACAĞIZ” mask
“HEP BERABER LİGDE KALACAĞIZ”
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR PLAY-OFF’A ODAKLANACAK mask
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR PLAY-OFF’A ODAKLANACAK
GEÇEN YILKİ SERİYİ YAKALADI mask
GEÇEN YILKİ SERİYİ YAKALADI
BUZ: 70 DAKİKA İYİ OYNADIK mask
BUZ: 70 DAKİKA İYİ OYNADIK
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI mask
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
O DERNEKTEN SKANDAL AÇIKLAMA! mask
O DERNEKTEN SKANDAL AÇIKLAMA!
BUNUN ADI ACIMASIZLIK! mask
BUNUN ADI ACIMASIZLIK!
Jandarma Göz Açtırmıyor mask
Jandarma Göz Açtırmıyor
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!

GALERİ

Muhtarlar mezun oldu; kep attılar mask
Muhtarlar mezun oldu; kep attılar
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz” mask
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz”
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor! mask
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor!
İhracat düştü, gelir arttı! mask
İhracat düştü, gelir arttı!
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK! mask
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK!
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL