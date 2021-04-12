BÜYÜKŞEHİR ANTALYA’DA SAHNE ALACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Ampute Süper Ligi 2020- 2021 sezonu karşılaşmaları 25 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da oynanacak. Ligde bu sezon maçlar turnuva şeklinde düzenlenecek. İlk etap karşılaşmaları Antalya’da oynandıktan sonra ikinci etap karşılaşmaları 26 Mayıs ile 1 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen turnuvanın tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Cücemen,
Ampute takımımız aylardır federasyondan gelecek güzel haberi bekliyordu. Bu ayın sonunda başlayacağı açıklanan sezonla ilgili fikstürümüzde netleşti. Gönül isterdiki maçlarımızı Malatya’da oynayalım ancak pandemi önlemleri kapsamında maçlar sadece iki kentte oynanacak. Takımımıza güveniyoruz. Bizleri orada da çok iyi temsil edecekler ve başarılı bir sonuçla tekrar Malatya’ya dönecekler. Sporcularımıza sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun
ifadelerini kullandı. Hazırlıklarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın maç programı ise şöyle:
KONYA ENGELLİLERGÜCÜ SK.-MALATYA BBŞ. SK.
MALATYA BBŞ. SK-İZMİR BBŞ. GENÇLİK SK.
BURSA AMPUTE SK.-MALATYA BBŞ. SK.
MALATYA BBŞ. SK.-ANADOLU ERCİYES ENG. SK.
ESENGÜCÜ ENG. SK.-MALATYA BBŞ. SK.
MALATYA BBŞ. SK.-TRABZON ORTAHİSAR BLD. SK.
BALTALI GRUP DENİZLİ ENG. SK.-MALATYA BBŞ. SK
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.