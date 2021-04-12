YMS PFDK’LIK OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 34.haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere uyulmamasından dolayı ev sahibi kulübü PFDK’ya sevk etti. Federasyon tarafından yapılan duyuruda,

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 08.04. 2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 6/9 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

denildi.( Haber Merkezi)