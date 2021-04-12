KAPLAN İLK PEŞİNDE

Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa daha önce tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 3 kez Kasımpaşa, 2 kez Yeni Malatyaspor galip gelirken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım, 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Sarı siyahlı takıma bu maçta galibiyeti getiren 2 golü de takım kaptanı Adem Büyük kaydetti.