Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa daha önce tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 3 kez Kasımpaşa, 2 kez Yeni Malatyaspor galip gelirken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım, 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Sarı siyahlı takıma bu maçta galibiyeti getiren 2 golü de takım kaptanı Adem Büyük kaydetti.
12 Nis 2021 - 12:45- Spor Güncelleme: 12 Nis 2021 - 12:48
KAPLAN İLK PEŞİNDE
Süper Lig’de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısına sekizinci kez çıkmaya hazırlanırken sarı kırmızılılar galip gelmesi halinde rakibini deplasmanda ilk kez yenmiş olacak. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla kazanan Doğu Anadolu ekibinin gollerini eski takımına karşı forma giyen kaptan Adem Büyük kaydetmişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.