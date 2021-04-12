ARAPGİR’DE TESİSLER YENİLENDİ

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan
Arapgir Spor Salonumuz yıpranmış ve sportif faaliyetler yapılamayacak durumdaydı. Bizler de yaşanan pandemi sürecini değerlendirerek yıpranmış bakım onarıma ihtiyacı olan tesislerimizi bu süreçte bakıma aldık. Yakınca, Yeşiltepe, Darende Spor Salonlarımızın bakım onarım işleri tamamlanmıştı. Bu salonlarımızın ardından Arapgir Spor Salonumuzun da alçı sıva işleri, iç ve dış boya işleri, seramiklerin yenilenmesi, elektrik imalatları arızalı olanlar yenilenmesi, tavandan inme katlanabilir motorlu uzaktan kumandalı basketbol potası takıldı. Tribün kenar çarpma panosu yapıldı. Yine Arapgir Sentetik Futbol Sahanın granülü serildi kısacası tepeden tırnağa elden geçirilerek pandemi sonrasına hazır hale getirildi
dedi.
Bakım ve onarım nedeniyle kapalı bulunan Arapgir spor tesislerine kavuştu.( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.