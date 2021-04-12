TABEL: DAVA AÇACAĞIZ

Yeşilyurt Belediyesinin hiçbir komisyonunda CHP üyesinin olmadığını belirten Tabel,
Kaymakamlığa dilekçe vererek belediye başkanının almış olduğu bu keyfi kararı durduracağız, arkasından ise dava açacağız. Bu şekilde belediyede yapılan yanlış işleri açıklamayacağımızı zannediyorlar ama ne olursa olsun tüm yanlış işlere ve usulsüzlüklere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz
ifadelerini kullandı.
Komisyon üyeliğinden sayılarının düşürülmesine tepki gösteren CHP Yeşilyurt İl Meclis Üyesi Günnur Tabel,
Yeşilyurt gibi büyük bir ilçenin komisyon üyeliğinden neden bizi düşürme gereği duydunuz? Komisyon sayımız 5’ti. Neden 4’e düşürme gereği duydunuz? 5 olsa muhalefetten üye almak zorundasınız. Korktuğunuz ve bazı kararlara ret verdiğimiz için üye sayılarını 4' düşürdünüz. 4 kişi nasıl karar alacak? İki iki olunca oylama eşit olacak. Gerekçesi nedir? Muhalefetin sorduğu sorular yerini mi buldu? Adil ve şeffaf bir belediye yönetimine bu uymaz. Biz hakkımız olanı istiyoruz
ifadelerini kullandı.
Tabel’in söylemlerine cevaben Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
Sıkıntı olmaz, çalışırlar. Herhangi bir olumsuzluk yok, 3 de olabilirdi 5 de olabilirdi. Ama biz 4 olarak düşündük
diye konuştu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.