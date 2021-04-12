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12 Nis 2021 - 11:34- Gündem G: 12 Nis 2021 - 11:53

TABEL: DAVA AÇACAĞIZ

Yeşilyurt Belediyesi, CHP’li meclis üyelerinin sayılarını 5’ten 4’e düşürdü. Bu durum CHP’li üyelerin tepkisini çekti.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyesinin hiçbir komisyonunda CHP üyesinin olmadığını belirten Tabel,

Kaymakamlığa dilekçe vererek belediye başkanının almış olduğu bu keyfi kararı durduracağız, arkasından ise dava açacağız.  Bu şekilde belediyede yapılan yanlış işleri açıklamayacağımızı zannediyorlar ama ne olursa olsun tüm yanlış işlere ve usulsüzlüklere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz

ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeliğinden sayılarının düşürülmesine tepki gösteren CHP Yeşilyurt İl Meclis Üyesi Günnur Tabel,

Yeşilyurt gibi büyük bir ilçenin komisyon üyeliğinden neden bizi düşürme gereği duydunuz? Komisyon sayımız 5’ti. Neden 4’e düşürme gereği duydunuz? 5 olsa muhalefetten üye almak zorundasınız. Korktuğunuz ve bazı kararlara ret verdiğimiz için üye sayılarını 4' düşürdünüz. 4 kişi nasıl karar alacak? İki iki olunca oylama eşit olacak. Gerekçesi nedir? Muhalefetin sorduğu sorular yerini mi buldu? Adil ve şeffaf bir belediye yönetimine bu uymaz. Biz hakkımız olanı istiyoruz

ifadelerini kullandı.

Tabel’in söylemlerine cevaben Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Sıkıntı olmaz, çalışırlar. Herhangi bir olumsuzluk yok, 3 de olabilirdi 5 de olabilirdi. Ama biz 4 olarak düşündük

diye konuştu.

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12 Nis 2021 - 11:34 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

Muhabirler : Sinem Hatun Davut , Şükran Malkoç

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