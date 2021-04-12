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12 Nis 2021 - 11:30- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 11:33

Malatya Yasağa Uydu

Malatya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı. Malatyalılar genel anlamda yasağa uydu.
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Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs ( Covid-19) pandemisinde kırmızı kategoride yer alan Malatya’da kent merkezinde geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’de uygulanmaya başlanan ve Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar süren kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar dışında Malatya’da vatandaşlar 56 saat sürecek yasaklar dolayısıyla evlerine çekildi.

Güvenlik görevlileri de, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde denetimlerini sürdürdü. ( İHA)

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12 Nis 2021 - 11:30 Malatya- Asayiş

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