Malatya Yasağa Uydu

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs ( Covid-19) pandemisinde kırmızı kategoride yer alan Malatya’da kent merkezinde geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’de uygulanmaya başlanan ve Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar süren kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar dışında Malatya’da vatandaşlar 56 saat sürecek yasaklar dolayısıyla evlerine çekildi.
Güvenlik görevlileri de, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde denetimlerini sürdürdü. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.