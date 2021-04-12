Durucasu Mahallesi Karantinaya Alındı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 9 Nisan 2021 tarihi saat 21.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi. ( İHA)