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12 Nis 2021 - 11:01- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 11:28

Durucasu Mahallesi Karantinaya Alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
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Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 9 Nisan 2021 tarihi saat 21.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi. ( İHA)

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12 Nis 2021 - 11:01 Malatya/ Yazihan- Asayiş

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