Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Nis 2021 - 10:56- Yaşam G: 12 Nis 2021 - 11:01

POLİSE SÜRPRİZ!

Malatya'da bir inşaat şantiyesine kavga ihbarı için gelen polis ekipleri, sürprizle karşılaştı. Şantiye çalışanları alkışlarla karşıladıkları polislerin gününü kutladı.
mask

Malatya’da da yapımı süren Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü inşaatında kavga ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine gitti. Asayiş ekipleri olay varır varmaz kavga olayını araştırırken şantiyedeki işçilerin alkışları ile karşılaştılar. Unat inşaat çalışanları olarak Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapan işçiler, Polislerin gününü kutladı, çiçek takdim ettiler. ( İHA)

# polis, sürpriz, polisler günü, İHA, malatya, ile, kavga

12 Nis 2021 - 10:56 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Tarım işletmesi çayır biçme makinesi alacak! mask
Tarım işletmesi çayır biçme makinesi alacak!
Yaşlı Adamın Hatalığı Yasağı Unutturdu Polis Yardımına Yetişti mask
Yaşlı Adamın Hatalığı Yasağı Unutturdu Polis Yardımına Yetişti
Malatya'da 30 Haziran'a Kadar Yasak! mask
Malatya'da 30 Haziran'a Kadar Yasak!
Ardıçta Malatya bir numara mask
Ardıçta Malatya bir numara
Muhtarların sesi artık daha gür çıkacak mask
Muhtarların sesi artık daha gür çıkacak
Pandemi en çok onları etkiledi! mask
Pandemi en çok onları etkiledi!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI mask
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
O DERNEKTEN SKANDAL AÇIKLAMA! mask
O DERNEKTEN SKANDAL AÇIKLAMA!
BUNUN ADI ACIMASIZLIK! mask
BUNUN ADI ACIMASIZLIK!
Jandarma Göz Açtırmıyor mask
Jandarma Göz Açtırmıyor
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!

GALERİ

Muhtarlar mezun oldu; kep attılar mask
Muhtarlar mezun oldu; kep attılar
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz” mask
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz”
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor! mask
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor!
İhracat düştü, gelir arttı! mask
İhracat düştü, gelir arttı!
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK! mask
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK!
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL