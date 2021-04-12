Nefes Kesen Gösteri

Malatya’dan havalanan SOLOTÜRK, ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı. SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.
HELİKOPTERLE "ÜZÜM SALKIMI" GÖSTERİSİ
Pilot, Konya’da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi. Jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Her iki gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenerek uzun süre alkışlandı.
Gösteri sonrası açıklama yapan izleyenler, SOLOTÜRK ve jandarma ekiplerinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisine hayran kaldıklarını söyledi. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Ahmet Olcay,
Şehrimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Pandemi nedeniyle daha farklı gösterilerin olmasını isterdik. Yine böyle bir gösteri de bizi çok mutlu etti. Çok güzel gösteriler oldu. 2 gün önce şehit vermelerine rağmen yine bizleri yalnız bırakmayıp Türk milletinin her zaman yanında olduğunu gösteren Solo Türk'e teşekkür ediyoruz
ifadelerini kullandı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.