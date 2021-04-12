YEŞİLYURT DALBASTI KİRAZI COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDI

Çınar: Tarihi Bir Adım Atıyoruz

Fırat Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nın görsel kimliğinin ve marka imajının oluşturularak tanıtımının yapılması, pazarlamaya yönelik ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi, ticari hacminin artırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ile dalbastı kirazının tanıtımı ve ticarileştirilmesini sağlayacak önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Fırat Kalkınma Ajansıyla ortaklaşa yapacakları çalışmalarla Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’nın hak ettiği değeri görmesini sağlayarak, pazar payının yükselmesinde öncülük edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Tadı, aroması ve kalibresiyle Yeşilyurt’umuza özgü tarımsal bir ürünümüz olup, Fırat Kalkınma Ajansımızla ortaklaşa yaptığımız girişimlerin ardından coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan Yeşilyurt Dalbastı Kirazımızın marka imajının oluşturulup, güçlü ve akıllarda kalacak tanıtım çalışmalarıyla pazar payının yükselmesi noktasında bugün tarihi bir adım atıyoruz. İlçemizde kayısı başta olmak üzere kiraz yaprağı sarmamız, dalbastı kirazımız ve banazı üzümümüz, coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel lezzetlerimizdir. Kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil sürecini Fırat Kalkınma Ajansımızın destekleriyle tamamlamıştık, kaysımız zaten tescilini almıştı. Yeşilyurt’umuzun marka değeri olan, bölgemizin farklı noktalarındaki bağ ve bahçelerin verimli topraklarında yetişen dalbastı kirazımızla ilgili coğrafi işaret tescil belgesinin devr alınmasıyla ilgili protokolümüzü imzalayacağız. Dalbastı kirazımızın bütün tanıtım çalışmalarını devr aldıktan sonra bu eşsiz lezzetimizin ticarileştirilmesi, daha fazla üretilmesi, marka imajının oluşturulması, logolarının yapılması ve tanıtımına yönelik iş ve işlemleri yürüteceğiz. Tanıtıma yönelik kurum ve kuruluşların yanı sıra bu yönde hizmet sunan firmalarla işbirliğinin güçlendirilmesi konularında daha aktif bir çalışma dönemine gireceğiz. Dalbastı kirazının gerek afişlerle gerekse de diğer görsel ve yazılı tanıtım yollarıyla dünyanın dört bir tarafına ulaştırılması gibi çalışmaların başlangıcını bugün yapıyoruz. Dalbastı kirazımıza verdiğimiz değer ve önemi, bu şekilde ön plana çıkarmış olacağız. Bu protokol aynı zamanda bir markanın oluşturulması, yeni bir kimlik kazandırılması, farklı logo ve imaja yönelik tanıtım çalışmalarının artırılmasını sağlayacaktır. Bu tür tanıtım çalışmaları bölgemizde ki farklı ürünlerinde ön plana çıkmasını sağlayacak olup, doğal olarak ta Malatya ekonomisinin hareketlenmesine ve canlanmasına katkı sunacaktır

diye konuştu.

“YATIRIMLARA ÖRNEKLİK TEŞKİL EDECEK”

Dalbastı kirazı rekoltesinin yükselmesi ve tanıtılması noktasında bir takım çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar,

Elemendik ve Gündüzbey’de kurduğumuz yaklaşık 50 dönümlük kiraz ve vişne bahçelerimizle, bu doyumsuz lezzetlerimizin planlı ve düzenli bir şekilde yetiştirilmesi, hasadının yapılması ve daha fazla tercih edilmesine yönelik çalışmalarımızın boyutunu bir adım daha ileriye taşımış olduk. Şu anda ekimi yapılan kiraz ve vişnelerimizden inşallah bereketli ürünler toplamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bu yöndeki yatırımlara örneklik teşkil edecek teknik alt yapıya ve hizmet alanlarına sahip iki bölgedeki bahçelerimizle bölgemizin ticari hareketliliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışmalarımızda en büyük paydaşımız olan üreticilerimiz ve çiftçilerimize de örnek tarım uygulamalarını paylaşacağız. Üreticilerimizin de daha kaliteli ve verimli ürünler toplamalarına yardımcı olacağız. Bugün atacağımız imzalarla başlattığımız yatırımların boyutunu genişletmiş olacağız

diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt Dalbastı Kirazının Coğrafi İşaret Belgesinin Yeşilyurt Belediyesine devr edilmesine ilişkin protokolü imzaladılar. ( Haber Merkezi)