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12 Nis 2021 - 10:23- Gündem G: 12 Nis 2021 - 10:37

Belediye: MHP ve CHP'de vardı!

Yeşilyurt Belediyesi nihayet son günlerde gündemde geniş yer bulan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Belediye, söz konusu olayda açıklama zorunluluğu duyduğunu söyledi. Başkan Mehmet Çınar ise henüz kamuoyuna söz konusu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.
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Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, söz konusu karar alınırken mecliste AK Partili meclis üyelerinin yanı sıra MHP ve CHP’lilerin de olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin duyurusu şöyle:

Son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar hakkında açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

4 Şubat 2020 tarihinde Belediye Meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ( Ak Parti, MHP, CHP) meclis üyelelerinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda Almanya’nın Hannover kentine çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek konusunda örnek çalışmaların incelenmesi için gezi düzenlenmiştir. Söz konusu geziye katıılan şahısların yurda dönüşü ile ilgili idari soruşturma sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.( Haber Merkezi)

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12 Nis 2021 - 10:23 Malatya- Gündem

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