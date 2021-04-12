İSTANBUL’DA KRİTİK RANDEVU

Sezonun ilk yarısında 27 puan toplayan ancak ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, şuana kadar 33 puan toplarken, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Sezonun ikinci yarısında sadece 6 puan kazanabilen Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçını kazanarak, tehlike hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor karşılaşması bugün 16.00’da oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi Üst Klasman Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Süleyman Özay ile Denizli Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelede, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Opta Fact’in verilerine göre; Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa (2G 1B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı (toplam 8 gol).

Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini üst üste iki karşılaşmada mağlup edemedi.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, Aralık 2020'den bu yana üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de 12 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (6B 6M), en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1G), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (3-0 vs Fenerbahçe).

Bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım Yeni Malatyaspor (15 puan; 2G 9B 10M).

Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Kevin Varga (1 gol & 2 asist), daha önceki 26 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti (2 gol & 1 asist).

Bu sezon Süper Lig'de beş golde pay sahibi olan Mustafa Eskihellaç (2 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını 2021 takvim senesinde yaptı.

Kasımpaşa'ya karşı ilk 11 çıktığı son üç Süper Lig maçında beş gol atan Adem Büyük'ün, en üst lig kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı tek rakibi Alanyaspor (6).

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (1G 3B).