Muhtar Dönmez’den cami ve buğday pazarı talebi

Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, mahallesindeki cami sorununu anlattı. Mahallesinde bulunan caminin depremde ağır hasar aldığını dile getiren ve yetkililerden cami konusunda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Muhtar Dönmez, özellikle Buğday Pazarı konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bir talepte de bulundu.

Her mahallenin sorunu olduğu gibi kendi mahallesinin de sorunları bulunduğunu ifade eden Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, bu sorunları gerek valilikle gerek kaymakamlıkla gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de ilçe belediyeleriyle çözmeye çalıştıklarını söyledi.

“BEN BU KONUDA BELEDİYEYLE GÖRÜŞTÜM”

Ağır hasar alan caminin yıkılacağını dile getiren Muhtar Dönmez,

Mahallemizin sorunlarının başında mahallemizin camisinin hasarlı olması. 24 Ocak depreminde Hz. Ali Camisi depremde ağır hasar gördü. Şu güne kadar da herhangi bir işlem yapmadılar. Yıkım için karar çıktıysa da hala yıkımı gerçekleşmedi. Bu camimiz 1940’larda yapıldı. Cami olarak geçmiyor. Şahısların adına. Şahıs adına olduğu için de belediye buna bir işlem yapamıyor. Bu da bir mahkeme süreci istiyor. Mahkemelik bir konu ama avukata bana ‘Bu işi bir yılda çözerim’ diyor. Ben de çözüleceğine inanmıyorum. Ben Türkiye’de hiçbir mahkemenin bir yılda çözüldüğünü görmedim. Bir mahkeme en az 3 yıl devam ediyor. Bizim camimiz için de Adalet Bakanlığı bir değişiklik yapacak değil, adalet yine adalet. Hz. Ali Cami tadilat olmuyor yıkılacak. Ben bu konuda belediyeyle görüştüm. Bizim muhtar evimizin yanında bir boş yerimiz var. Oraya cami yapmak istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz

diye konuştu.

“BU KONUDA HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Cami yapımına bazı kişilerin karşı çıktığını ileri süren Muhtar Dönmez,

Buna da bazı çevreler dolaylı da olsa karşı çıkıyorlar. ‘2 camiye ne gerek var’ diyorlar. Ama biz 2 camiyi yaparken biz yeni yapacağımız camiyi Hz. Ali Camisinden ayrı yapacağız. Nizyaz-i Mısri Camiini Münir Erkal yaptığı zaman herkes güldü. ‘ Biz dedik ki, Münir Bey bu kadar büyük bir camiyi ne yapacak.’ Şimdi 3 katlı cami ve bahçesi olduğu halde yine de yetmiyor. Sanayi bölgesi hemen hemen bizim mahalleye geldi. Sanayide ve yukarı tarafımızda cami var kimse cami olduğunu bilmiyor. Cuma günü namaza 30 dakika önce gitmezseniz yer bulamıyorsunuz. Bir tanıdığımız var o yer bulunması şartıyla çok büyük bir cami yapabileceğiniz söyledi. Bizim burada ne belediyeye ne özel idareye ne de valiliğe ait bir metre yerimiz yok. Bu yüzde muhtar evimizin yanına cami yaptıracağız. Belediyeyle cami yeri konusunda görüştüm. Benim söylediğim yeri uygun gördü. Bizler bu konuda herkesten destek bekliyoruz

şeklinde konuştu.

“HEM ŞEHİR İÇİ RAHAT BİR NEFES ALIR”

Öçte yandan Buğday Pazarıyla ilgili bir talepte de bulunan Muhtar Sönmez,

Belediye başkanları seçimden önce vaatler veriyorlar, ancak seçimden sonra uygulamaya gelindiği zaman yapmıyorlar. Mesela bunlardan şehir içi minibüs duraklarının buraya alınacağını söylediler, tam tersi oldu, duraklar buradaydı şehir içine götürdüler. Ben şu andaki Belediye Başkanımıza, ‘Bütün şehir içi minibüslerini Buğday Pazarı’na alınmasını talep ettim. Buğday Pazarı minibüs durakları için tam uygun olan bir yer. Çünkü hem şehir içi rahat bir nefes alır. Dilek Durağı, şehir içi minibüsler buraya taşınsa çok güzel olur belediye de o minibüsçüleri mağdur etmemesi şartıyla buraya taşımasını talep ediyoruz. Artık şehir araç kaldırmıyor

ifadelerini kullandı.